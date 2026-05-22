Sorrento si prepara ad accogliere il 69esimo Congresso Nazionale di Federpol, la Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, le Informazioni e la Sicurezza. L'importante evento, in programma dal 23 al 25 maggio 2026, riunirà nella suggestiva cornice della penisola sorrentina investigatori privati, security manager e professionisti del settore provenienti da tutta Italia. L'obiettivo è promuovere un confronto approfondito sulle tematiche cruciali della sicurezza privata, analizzando le nuove sfide e le opportunità per l'evoluzione della professione.

Programma e partecipanti al Congresso di Federpol

Organizzato presso una rinomata struttura alberghiera di Sorrento, il congresso offrirà un programma denso e variegato, con incontri specialistici, tavole rotonde e workshop pratici. Lesessioni saranno dedicate all'approfondimento dell'investigazione privata, delle strategie per la sicurezza aziendale e dell'integrazione delle nuove tecnologie nel settore, elementi indispensabili per un'efficace operatività. Tra gli argomenti chiave figurano l'evoluzione normativa, l'aggiornamento professionale e le prospettive di sviluppo del comparto. L'evento è un'occasione privilegiata di dialogo e confronto tra operatori del settore e istituzioni, grazie alla partecipazione di relatori esperti e rappresentanti delle forze dell'ordine, che arricchiranno il dibattito su aspetti fondamentali per il progresso e la regolamentazione.

Il ruolo strategico di Federpol nel panorama nazionale

Fondata nel 1957, Federpol si è affermata come l'associazione di riferimento nazionale per gli istituti privati che operano nei settori delle investigazioni, delle informazioni commerciali e della sicurezza. La Federazione si impegna nella promozione di formazione di eccellenza, nella tutela professionale dei propri associati e nel rispetto delle normative vigenti, pilastri per un'attività etica e legale. Offre ai propri membri servizi di consulenza qualificata e aggiornamento sulle ultime novità legislative e tecnologiche. Federpol svolge inoltre attività di rappresentanza istituzionale, partecipando attivamente a tavoli di lavoro con le autorità competenti.

Questo impegno mira a contribuire allo sviluppo e alla regolamentazione del settore, garantendo standard elevati di professionalità e l'efficacia delle operazioni, a beneficio della collettività.

Il Congresso di Sorrento si conferma un momento strategico per rafforzare la rete di contatti e la collaborazione tra i professionisti della sicurezza privata. Sarà un'opportunità unica per analizzare congiuntamente le sfide che il comparto dovrà affrontare, delineando strategie e soluzioni efficaci per rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione e per consolidare il ruolo degli operatori nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza.