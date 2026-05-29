Il sindaco di Acerra, Tito d’Errico, ha espresso la sua profonda gratitudine al prefetto di Napoli, Michele di Bari, per l’immediata attivazione di misure straordinarie a tutela della sicurezza pubblica. Tale intervento si è reso necessario dopo che, nella serata del 28 maggio 2026, si sono verificati tre distinti episodi di spari d’arma da fuoco in diverse aree della città. I colpi, esplosi sia in strada che verso alcune abitazioni, non hanno fortunatamente causato feriti, ma hanno generato una forte apprensione tra i residenti.

In risposta a questi gravi eventi, il prefetto ha prontamente disposto un significativo rafforzamento del presidio del territorio, incrementando l’impiego di carabinieri, polizia e guardia di finanza.

È stata inoltre annunciata la convocazione, per il lunedì successivo, del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo è coordinare ulteriori interventi e approfondire le strategie di controllo e prevenzione sul territorio, garantendo una risposta ferma e coesa delle istituzioni.

Indagini e intensificazione dei controlli

Le indagini sui recenti episodi sono state affidate ai Carabinieri di Castello di Cisterna e al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acerra. Le forze dell’ordine stanno lavorando con la massima dedizione per chiarire la dinamica, la matrice e le responsabilità degli spari. Il prefetto Michele di Bari ha sottolineato l’importanza di queste azioni, affermando: “Quando si verificano questi episodi è naturale che tra i cittadini si creino preoccupazione e inquietudine.

Per questo le forze dell’ordine sono già al lavoro per fare piena luce su quanto accaduto e assicurare i responsabili alla giustizia. Su Acerra altissima sarà l’attenzione, rafforzando il presidio del territorio e le attività di prevenzione. Un sentito grazie alla magistratura e alle forze di polizia”.

Il sindaco d’Errico ha evidenziato i risultati positivi conseguiti in termini di calo dei reati, riconoscendoli come un esempio tangibile dell’impegno delle istituzioni. L’amministrazione comunale ha assicurato che continuerà a supportare attivamente le forze dell’ordine, mettendo a disposizione la polizia municipale e il sistema di videosorveglianza, strumenti considerati determinanti nelle indagini.

Il primo cittadino ha inoltre rinnovato la sua gratitudine alla magistratura e alle forze dell’ordine per il loro lavoro professionale e dedicato.

Il ruolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza

La convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica rappresenta un passo cruciale per rafforzare il coordinamento tra le diverse istituzioni coinvolte e per intensificare le attività di prevenzione e controllo sul territorio di Acerra. L’obiettivo primario è tutelare la comunità e garantire un ambiente più sicuro per i cittadini, attraverso una presenza costante delle forze dell’ordine e l’utilizzo strategico di strumenti tecnologici per il monitoraggio e l’individuazione dei responsabili di atti criminosi.

Le autorità hanno ribadito il loro fermo impegno a mantenere alta l’attenzione sulla città, assicurando che ogni episodio sarà seguito con la massima scrupolosità. Le misure straordinarie disposte rimarranno attive fino a quando la situazione non sarà completamente chiarita, a garanzia della tranquillità e della sicurezza dei residenti di Acerra.