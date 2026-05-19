Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Torre Annunziata, provincia di Napoli, il 19 maggio 2026, con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. I carabinieri lo hanno bloccato al termine di un breve inseguimento, mentre trasportava undici chili e 680 grammi di cocaina all'interno di uno zaino.

La dinamica ha avuto inizio in via del Principio, dove il 35enne, alla guida di uno scooter, ha tentato di sfuggire a un controllo. La sua fuga è stata interrotta quando ha imboccato una strada rivelatasi chiusa da una scala pedonale. Abbandonato il mezzo, ha proseguito a piedi, ancora con il casco.

Durante la corsa sugli scalini, ha perso l'equilibrio ed è caduto, riportando la frattura del naso. Nonostante la caduta e la perdita di effetti personali (casco, borsello e bracciale), ha ripreso la corsa, cercando rifugio in un palazzo.

L'arresto e il sequestro della cocaina

I carabinieri, notando un cancello aperto, hanno perquisito lo stabile. L'uomo è stato rintracciato e bloccato. Nello zaino sono stati rinvenuti 11,68 chili di cocaina, suddivisi in dieci panetti confezionati e pronti per la vendita. Dopo essere stato medicato in ospedale per la frattura nasale, il 35enne è stato formalmente arrestato con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Contrasto allo spaccio a Torre Annunziata

L'operazione si inserisce nel contrasto allo spaccio di stupefacenti a Torre Annunziata. La città, nel Napoletano, è un'area dove il traffico di droga è radicato. I militari svolgono controlli e attività mirate per prevenire e reprimere la diffusione illecita. Questo arresto, con il sequestro di un così significativo quantitativo di cocaina, rappresenta un successo per l'Arma dei Carabinieri, a tutela dei cittadini e per smantellare le reti criminali.