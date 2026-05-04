Un grave incidente stradale ha funestato la notte tra il 3 e il 4 maggio 2026 a Forlì, lungo Viale dell’Appennino. Tre giovani studentesse universitarie del Campus di Forlì sono rimaste coinvolte. Due, Caterina Romualdi (classe 2003, Santa Sofia) e Sirin Jaziri (classe 2000, nata a Palermo e residente a Ravenna), sono decedute. La terza è stata ricoverata in condizioni gravissime al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena.

L’incidente si è verificato intorno alle 23.30. La Renault Clio con le tre amiche ha perso il controllo, andando in testacoda e impattando contro un platano.

L'abitacolo distrutto. Per estrarre le giovani dalle lamiere, i vigili del fuoco hanno impiegato tre ore. Due ragazze erano già decedute. Non risultano coinvolti altri veicoli.

Dettagli dell’intervento e condizioni delle vittime

La ragazza sopravvissuta è stata trasportata in condizioni critiche con elicottero medico al trauma center di Cesena. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e Volanti della Polizia di Stato, gestendo la folla.

Le vittime erano tutte studentesse universitarie fuori sede. Caterina Romualdi avrebbe compiuto 23 anni la settimana successiva. Le cause della perdita di controllo della vettura sono oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Il Campus di Forlì

Il Campus di Forlì, parte dell’Università di Bologna, ospita facoltà e corsi di laurea. Accoglie studenti da varie regioni italiane e dall’estero, offrendo servizi didattici e residenziali. È un importante polo universitario per la città e il territorio, favorendo l’integrazione tra studenti e comunità locale.