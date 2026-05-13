Un’organizzazione criminale con base nel centro storico di Napoli e ramificazioni in diverse regioni italiane è stata smantellata dai carabinieri al termine di un’indagine che riguarda oltre cento truffe ai danni di anziani.

Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe messo a segno 116 episodi tra febbraio 2022 e marzo 2023 in varie zone del Paese. Dieci persone, tutte italiane, sono state arrestate nell’ambito dell’operazione condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tivoli con il supporto del Comando provinciale di Napoli.

I provvedimenti sono stati eseguiti in seguito a un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Tivoli su richiesta della Procura locale. Le accuse contestate comprendono associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata e all’estorsione.

Le indagini avrebbero fatto emergere un’organizzazione strutturata e ben organizzata, con una rigida gerarchia interna e un centro operativo nascosto in un appartamento del cuore di Napoli, utilizzato come vera e propria “centrale telefonica” per coordinare le truffe.

Quando i carabinieri hanno individuato il covo, il gruppo era ancora operativo. Durante la perquisizione sono stati sequestrati telefoni cellulari, elenchi di contatti, appunti e documenti, inclusi fogli in parte bruciati nel tentativo di distruggere le prove.

L’intervento degli investigatori avrebbe inoltre consentito di interrompere decine di raggiri ancora in corso prima che venissero portati a termine.