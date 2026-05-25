Ferrari ha presentato a Roma la sua prima auto completamente elettrica, la Ferrari Luce, segnando un momento storico per il marchio di Maranello. L'evento, nel 2026, celebra i 79 anni dal primo successo ufficiale della casa automobilistica. Il design innovativo della Ferrari Luce presenta una configurazione inedita a quattro porte e cinque posti. La vettura è equipaggiata con quattro motori elettrici indipendenti, erogando 1.050 cavalli. La batteria da 122 kWh a 800 volt offre un'autonomia dichiarata di 530 chilometri. Il prezzo di listino è di 550 mila euro, con prime consegne previste per fine 2026.

Tecnologia e Design

La Ferrari Luce integra sospensioni attive, quattro ruote sterzanti indipendenti e un sistema proprietario per amplificare le vibrazioni meccaniche, garantendo un sound autentico, riprodotto anche esternamente. Esternamente, presenta portiere ad apertura centrale e dettagli aerodinamici attivi. Gli interni combinano display OLED, comandi fisici e strumentazione digitale che si muove con la colonna dello sterzo; il volante è dotato di pulsanti fisici, manettini e palette per la gestione di coppia e rigenerazione.

Commercializzazione

La batteria strutturale da 122 kWh, prodotta internamente da Ferrari, supporta una ricarica fino a 350 kW, con autonomia stimata WLTP di circa 530 chilometri.

La commercializzazione in Europa inizierà entro fine 2026; le consegne negli Stati Uniti sono previste per il secondo trimestre 2027, con prezzo ancora da comunicare. Il lancio della Ferrari Luce rappresenta un passaggio significativo nella strategia di elettrificazione del marchio, mantenendo prestazioni elevate, design distintivo e coinvolgimento del guidatore.