Gli agenti del commissariato di Cervinara, nella provincia di Avellino, sono intervenuti per porre fine a una grave situazione di violenza domestica. Una madre e la figlia erano da tempo vittime di aggressioni, maltrattamenti e umiliazioni perpetrate dal padre. L'uomo, un cittadino romeno di 45 anni residente in provincia di Benevento, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e immediatamente allontanato d'urgenza dall'abitazione che condivideva con i familiari, al fine di tutelare l'incolumità delle vittime.

Intervento e Provvedimenti Cautelari

Il provvedimento di allontanamento è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del tribunale di Avellino. Oltre all'allontanamento forzato, per l'uomo è stato stabilito l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Questa misura cautelare mira a monitorare costantemente i suoi spostamenti e assicurare il rispetto delle restrizioni imposte, prevenendo tentativi di avvicinamento alle vittime. Le indagini condotte dagli agenti hanno permesso di accertare la natura reiterata delle condotte violente dell'uomo nei confronti di moglie e figlia. Le vittime erano state più volte costrette a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso per le lesioni subite.

L'intera operazione investigativa è stata coordinata dalla Procura di Avellino.

La Tutela delle Vittime di Violenza Domestica

L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e l'applicazione del braccialetto elettronico rappresentano strumenti cruciali nell'ambito delle misure cautelari previste dalla legislazione italiana per contrastare la violenza domestica. Tali disposizioni sono finalizzate a garantire la tutela dell'integrità fisica e psicologica delle persone offese. L'Autorità Giudiziaria può disporre questi provvedimenti quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte dell'indagato possano costituire un grave e attuale pericolo per le vittime. L'obiettivo primario di queste misure è duplice: prevenire il ripetersi di ulteriori episodi di violenza e assicurare un monitoraggio costante sul rispetto delle restrizioni imposte all'autore dei maltrattamenti, contribuendo a ristabilire un ambiente sicuro per i familiari coinvolti.