A 101 anni, la signora Elisabetta di Vasto ha ottenuto il ripristino della sua linea telefonica, interrotta dal 26 marzo. L'intervento risolutivo è stato possibile grazie all'azione dell'associazione Konsumer Italia.

Intervento a tutela di una cittadina

L'avvocato Alessandro Scampoli, responsabile della sede di Vasto di Konsumer Italia, ha dichiarato: «Abbiamo positivamente concluso l'intervento a tutela della nostra associata, una concittadina di 101 anni». L'iniziativa ha portato non solo al ripristino del servizio telefonico, ma anche al riconoscimento di un indennizzo da parte della compagnia telefonica per il disagio arrecato.

Procedura di conciliazione e esito favorevole

L'associazione ha avviato con successo la procedura di conciliazione. Questo percorso ha permesso di raggiungere un esito positivo, con la compagnia telefonica che ha ripristinato la linea e accordato un risarcimento economico alla signora Elisabetta per il periodo di disservizio.

Konsumer Italia: un'associazione per i consumatori

Konsumer Italia APS si configura come un'associazione di promozione sociale, caratterizzata da indipendenza, apoliticismo e assenza di fini di lucro. La sua missione è la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti, basandosi sui principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana, dalle normative dell'Unione europea e dalle direttive del Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC).

Con una rete capillare di 115 sedi, 23.641 iscritti e 260 operatori volontari, l'associazione offre un supporto concreto attraverso consulenze personalizzate, assistenza legale e un sostegno mirato alla risoluzione di controversie con i fornitori di servizi, come dimostra il caso della signora Elisabetta.