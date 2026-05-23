Villa Raspa di Spoltore, una sigaretta rimasta accesa ha innescato un incendio in una palazzina di via del Circuito nella serata del 22 maggio 2024, attorno alle ore 22. Le fiamme si sono sviluppate dal balcone al primo piano, mentre le urla di un uomo intrappolato all’interno segnalavano il pericolo.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi – vigili del fuoco, personale del 118 e forze dell’ordine – la donna, moglie dell’uomo rimasto bloccato, era già riuscita a mettersi in salvo autonomamente. Il marito, un uomo di cinquantasette anni, è stato successivamente tratto in salvo dai vigili del fuoco.

È stato trasportato in ospedale per un principio di intossicazione da fumo.

L’intervento sul posto

Durante le concitate operazioni di soccorso, è intervenuto anche il consigliere Forconi. Egli ha riferito di essere stato «investito da una fiammata», testimoniando la violenza dell’evento.

La dinamica dell’incendio

La ricostruzione dei fatti indica che le fiamme si sono propagate poco dopo le ore ventidue nell’edificio residenziale situato in via del Circuito. La donna è riuscita a fuggire per prima, mentre l’uomo è rimasto intrappolato nell’abitazione. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per salvarlo, trasportandolo poi al pronto soccorso a causa degli effetti dell’intossicazione da fumo.