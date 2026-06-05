Un grave episodio di violenza domestica e sequestro di persona ha scosso la comunità di Acerra, in provincia di Napoli, dove un uomo di trentaquattro anni è stato tratto in arresto. Le accuse a suo carico sono pesantissime: aver segregato la propria compagna, anch'essa trentaquattrenne, all'interno della loro abitazione per ben cinque giorni consecutivi. La donna era stata lasciata completamente isolata, poiché l'uomo, uscendo, aveva portato con sé le chiavi dell'appartamento e il suo telefono cellulare, impedendole ogni contatto con l'esterno.

La drammatica situazione è venuta alla luce nella serata del 5 giugno 2026, poco dopo le 20:30, quando le disperate urla di aiuto della donna sono state percepite da un passante. Quest'ultimo, comprendendo la gravità della situazione, non ha esitato ad allertare immediatamente il numero di emergenza 112, dando il via a un complesso intervento delle forze dell'ordine.

Giunti prontamente sul luogo dell'accaduto, i carabinieri hanno subito percepito la gravità della situazione. Avvicinandosi alla porta d'ingresso, hanno distintamente udito una voce femminile che, con tono angosciato, implorava aiuto dall'interno. L'accesso all'appartamento si è tuttavia rivelato estremamente arduo: la porta principale era protetta da un doppio sistema di sbarramento, e l'unica finestra disponibile era ulteriormente blindata da una robusta cancellata, rendendo impossibile un ingresso rapido.

Data l'urgenza e la complessità della situazione, si è reso indispensabile l'intervento dei vigili del fuoco. Grazie alla loro professionalità e all'utilizzo di attrezzature specifiche, è stato possibile raggiungere la donna e trarla in salvo, accompagnandola fuori dall'abitazione. La vittima, visibilmente provata e in un profondo stato di shock, ha immediatamente denunciato alle autorità di aver subito gravi violenze e maltrattamenti per tutta la durata del periodo di segregazione, fornendo un quadro dettagliato degli abusi subiti.

L'arresto del responsabile e le accuse formali

Le indagini per rintracciare il compagno della donna, principale responsabile della segregazione, si sono concluse in tempi brevissimi.

Sorprendentemente, l'uomo non si era allontanato dalla zona: è stato individuato a pochi metri dall'abitazione, mimetizzato tra la folla di residenti e curiosi che si erano radunati per assistere alle delicate operazioni di salvataggio. I militari dell'Arma, con prontezza e acume, lo hanno riconosciuto tra la gente. Senza esitazione, si sono avvicinati e hanno proceduto al suo immediato arresto sul posto. L'individuo dovrà ora rispondere di pesanti capi d'accusa, tra cui sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia, reati che configurano una grave violazione della libertà e dell'integrità fisica della vittima. La donna, nel corso delle prime dichiarazioni agli inquirenti, ha confermato di essere stata privata della sua libertà personale e ha dettagliato una serie di episodi di violenza domestica subiti nei giorni precedenti il suo salvataggio, aggravando ulteriormente la posizione del suo aguzzino.

La situazione della sicurezza pubblica ad Acerra

Questo drammatico episodio si colloca in un periodo di accresciuta attenzione per la sicurezza pubblica nella cittadina di Acerra. Negli ultimi giorni, infatti, le forze dell'ordine hanno significativamente intensificato le attività di controllo e presidio del territorio. Tale rafforzamento è stato motivato anche da una serie di recenti episodi di criminalità che avevano generato un diffuso senso di allarme e preoccupazione tra i residenti. A tal proposito, il Prefetto di Napoli ha ufficialmente annunciato l'introduzione di ulteriori misure di controllo e prevenzione. L'obiettivo primario di queste iniziative è duplice: da un lato, rassicurare la popolazione, garantendo una maggiore percezione di sicurezza; dall'altro, assicurare una costante e capillare presenza delle istituzioni sul territorio.

Le attività di prevenzione e il presidio costante sono stati ulteriormente rafforzati per poter fronteggiare con maggiore efficacia ogni potenziale situazione di rischio e per tutelare in modo più incisivo l'incolumità e la serenità dei cittadini di Acerra.