Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nel corso della guerra con l'Iran. Questa notizia, diffusa il 5 giugno 2026, si basa su fonti anonime. Il dispiegamento di forze israeliane in territorio azero costituisce un elemento di significativa importanza nel quadro delle crescenti tensioni tra Israele e Iran, che hanno registrato una marcata escalation nelle ultime settimane.

Le fonti non hanno fornito dettagli specifici sul numero esatto delle truppe israeliane presenti in Azerbaigian, né sulla natura precisa della loro missione. Tuttavia, la presenza militare di Israele in un Paese confinante con l'Iran assume un rilievo particolare.

Ciò è dovuto alle consolidate relazioni strategiche tra Azerbaigian e Israele e al persistente contesto di ostilità tra lo Stato ebraico e la Repubblica islamica. Il governo israeliano non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito a questa informazione.

Relazioni strategiche e preoccupazioni regionali

Il rapporto tra Israele e Azerbaigian si è notevolmente consolidato negli ultimi anni, con una profonda cooperazione che abbraccia aspetti militari e tecnologici. L'Azerbaigian, strategicamente posizionato a nord dell'Iran, si configura come un partner fondamentale per Israele nella regione. L'Iran, d'altra parte, ha ripetutamente espresso preoccupazione per questa collaborazione, in particolare per le implicazioni sulla sicurezza dei propri confini settentrionali.

Contesto delle tensioni e implicazioni regionali

La segnalata presenza di truppe israeliane in Azerbaigian si inserisce in un quadro di crescente tensione che caratterizza l'intera area mediorientale. La guerra tra Israele e Iran ha generato significative ripercussioni anche sui Paesi limitrofi, tra cui l'Azerbaigian, che condivide un lungo confine con la Repubblica islamica. Le autorità azere, analogamente a quelle israeliane, non hanno rilasciato commenti ufficiali riguardo alla notizia del dispiegamento militare israeliano sul proprio territorio.