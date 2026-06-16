Doveva essere un viaggio di festa in vista del matrimonio, ma si è trasformato in una tragedia. Una donna di 37 anni, residente in provincia di Arezzo, ha perso la vita a Mykonos a seguito di un grave incidente stradale avvenuto sull'isola greca.

La vittima e il viaggio per l'addio al nubilato

La vittima è Sara Ceccantini, 37 anni, impiegata in un'importante azienda del Valdarno. Secondo le prime informazioni, si trovava a Mykonos insieme ad alcune amiche per celebrare il proprio addio al nubilato. Nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi con un coetaneo valdarnese, coronando un progetto di vita che era ormai alle porte.

La notizia della sua scomparsa ha rapidamente raggiunto l'Italia, gettando nello sconforto familiari, amici e colleghi.

Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente

Le circostanze del tragico incidente sono ancora in fase di accertamento. Le informazioni provenienti dalla Grecia risultano al momento frammentarie e non sono stati ancora chiariti tutti gli aspetti della vicenda. La conferma della morte della 37enne è arrivata nelle ultime ore anche all'azienda presso cui lavorava, dove già dalla mattinata avevano iniziato a circolare indiscrezioni sull'accaduto.

La tragedia ha suscitato profondo cordoglio nel territorio aretino e in particolare nel Valdarno, dove Sara Ceccantini era molto conosciuta e stimata. In attesa di ulteriori dettagli dalle autorità greche, resta il dolore per una vita spezzata a pochi giorni da un momento che avrebbe dovuto segnare l'inizio di una nuova fase della sua esistenza.