La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo di livello giallo, valida per l'intero territorio regionale. L'avviso, in vigore dalle ore 12 alle ore 21 del 4 giugno, prevede precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, che potranno risultare anche intense in alcune aree. Questa misura è stata adottata per i potenziali rischi legati alle condizioni climatiche attese.

Fenomeni attesi e rischi idrogeologici

I temporali previsti potranno essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. L'allerta interessa tutto il territorio campano, sebbene le aree interne siano maggiormente esposte.

Il principale pericolo è il rischio idrogeologico, con possibili allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua, scorrimento superficiale delle acque nelle strade e caduta di rami o alberi. La Protezione Civile invita la popolazione e le autorità locali a prestare la massima attenzione e ad adottare tutte le misure preventive per la sicurezza di persone e beni.

Il ruolo della Protezione Civile regionale

La Protezione Civile della Regione Campania è l'organismo incaricato di gestire le emergenze legate a eventi naturali e situazioni di rischio. I suoi compiti principali includono la previsione, la prevenzione e il coordinamento degli interventi, oltre alla diffusione di avvisi e raccomandazioni per la sicurezza dei cittadini.

L'ente opera in stretto collegamento con Comuni, Prefetture e altre istituzioni per garantire una risposta tempestiva ed efficace.

In presenza di forti temporali, la Protezione Civile regionale raccomanda di evitare di attraversare strade allagate, non sostare in prossimità di corsi d'acqua e prestare attenzione alla possibile caduta di oggetti o rami. L'allerta meteo di livello giallo terminerà alle ore 21 del 4 giugno, salvo ulteriori aggiornamenti basati sull'evoluzione delle condizioni.