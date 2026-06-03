Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 3 giugno 2026, sulla statale 700 'Della Reggia di Caserta', causando la morte di una persona le cui generalità non sono state ancora diffuse. Il sinistro, che ha visto il coinvolgimento di tre veicoli, è avvenuto nel tratto compreso tra le uscite di Caserta Zona Industriale e San Clemente. I soccorsi sono stati immediati: il personale sanitario del 118, giunto sul luogo dell'impatso, ha purtroppo potuto solo constatare l'avvenuto decesso della vittima.

Interventi Immediati e Chiusura della Circolazione

Sul luogo dell'incidente sono intervenute congiuntamente le squadre di Anas e le forze dell'ordine, impegnate a mettere in sicurezza l'area e ad avviare i primi accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e individuare eventuali responsabilità. Per consentire le verifiche dell'autorità giudiziaria e le operazioni di rimozione dei veicoli dalla sede stradale, la variante della statale 700 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, con uscite obbligatorie a San Clemente e alla Zona Industriale.

Disagi al Traffico e Precedenti sulla Statale 700

La chiusura della statale 700 ha inevitabilmente generato significativi disagi al traffico, con rallentamenti e code che hanno interessato l'intera area circostante.

La Statale 700 'Della Reggia di Caserta' è un collegamento viario cruciale per la provincia di Caserta e la sua interruzione ha un impatto notevole sulla circolazione.

Non è la prima volta che questa strada è teatro di eventi così drammatici. Un esempio recente è l'incidente avvenuto l'11 aprile 2026 nel territorio di Casagiove, dove uno scontro tra un'auto e una moto causò un'altra vittima. Anche in quella circostanza, la strada fu interessata da interventi delle squadre Anas per la messa in sicurezza e dalla regolazione del traffico a senso unico alternato, mentre le forze dell'ordine conducevano i rilievi per chiarire la dinamica.

Questi episodi evidenziano l'importanza di un'efficace gestione della circolazione e della sicurezza stradale lungo la Statale 700.

La coordinazione tra personale sanitario, forze dell'ordine e squadre Anas si rivela fondamentale per affrontare prontamente le emergenze e mitigare le conseguenze di eventi così gravi, che comportano spesso la chiusura temporanea di tratti vitali della rete viaria.