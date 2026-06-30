In vista dell'America's Cup 2027, il Palazzo dell'Immacolatella a Napoli è stato designato come quartier generale di Sport e Salute. L'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, guidata da Eliseo Cuccaro, sarà presentata ufficialmente domani a Napoli, alle ore 10:30. Saranno presenti i vertici di Sport e Salute: il presidente Marco Mezzaroma e l'amministratore delegato Diego Nepi Molineris. Questa collaborazione strategica mira a rafforzare il legame tra sport, cultura e territorio in preparazione dell'evento velico internazionale.

Il Palazzo dell'Immacolatella: polo espositivo e culturale

L'accordo prevede che il piano terra del Palazzo dell'Immacolatella ospiterà mostre ed esposizioni. Queste saranno dedicate alla storia marittima di Napoli e al fenomeno dell'emigrazione italiana. Il percorso di valorizzazione è pensato per coinvolgere sia i cittadini che i visitatori da tutto il mondo, offrendo un'esperienza culturale unica. La scelta della sede rientra nelle iniziative di promozione culturale e sportiva legate all'America's Cup 2027, un evento di portata globale che valorizza il patrimonio della città.

Il ruolo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è l'ente responsabile della gestione dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.

La sua missione include la promozione dello sviluppo portuale e logistico, la valorizzazione delle infrastrutture e il sostegno alle attività economiche e culturali locali. L'ente collabora attivamente con istituzioni pubbliche e private per favorire l'integrazione tra porto e città. Questa sinergia promuove iniziative che includono la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico delle aree portuali, come dimostra l'accordo per il Palazzo dell'Immacolatella.