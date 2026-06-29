Una nuova tragedia della strada colpisce la Calabria. Samuele Danieli, 20 anni, originario di Borgia, ha perso la vita nella giornata del 29 giugno 2026 in un grave incidente stradale avvenuto all'alba in località Fiasco Baldaya, nel territorio di Squillace, in provincia di Catanzaro. L'impatto si è rivelato fatale e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Incidente stradale a Squillace: schianto mortale all'alba

L'incidente si è verificato nelle prime ore della mattina lungo la strada che attraversa la località Fiasco Baldaya.

Per cause ancora da accertare, Samuele Danieli è rimasto coinvolto in un violento schianto che non gli ha lasciato scampo. L'allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell'ordine, intervenuti per prestare soccorso e mettere in sicurezza l'area interessata dalla tragedia.

Inutili i soccorsi, aperta l'indagine sulla dinamica

I sanitari hanno tentato ogni possibile manovra per salvare il giovane, ma le gravissime lesioni riportate nell'impatto si sono rivelate incompatibili con la vita. Il personale medico ha potuto soltanto constatare il decesso del ventenne. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi sul luogo dell'incidente e stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e accertarne le cause.

Dolore a Borgia per la morte del giovane Samuele Danieli

La notizia della morte di Samuele Danieli si è diffusa rapidamente a Borgia, dove il ragazzo era molto conosciuto e stimato. Il drammatico incidente ha suscitato profondo cordoglio anche nella vicina Squillace e in tutta l'area del Catanzarese. In queste ore amici, conoscenti e cittadini stanno esprimendo messaggi di vicinanza e dolore alla famiglia, colpita da una perdita che lascia sgomenta l'intera comunità.

Altri due incidenti mortali in Calabria

Il territorio piange altre due vittime: oltre a Samuele Danieli il territorio ha dovuto fare i conti con la morte di Salvatore Lukanov avvenuta a Cutro nella notte tra sabato e domenica scorsi, e nella notte di lunedì 29 giugno con quella di un 26enne, le cui generalità non sono state ancora fornite, ma originario del Comune di Mirto Crosia, sinistro registrato a Pietrapaola.