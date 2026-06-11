Una tentata truffa ai danni di un'anziana di 82 anni è stata sventata a Napoli, nel quartiere Vomero. La donna, contattata da un finto avvocato che chiedeva denaro per la figlia all'estero, ha reagito con lucidità, allertando le forze dell'ordine e permettendo l'arresto del malvivente.

L'uomo, presentatosi al telefono come un avvocato, ha sostenuto che la figlia dell'anziana, residente all'estero, si trovasse in una situazione giudiziaria delicata e necessitasse urgentemente di denaro. La richiesta era di una somma di denaro contante e di alcuni oggetti preziosi.

Nonostante la pressione, l'anziana di 82 anni non ha perso la calma. Mossa da sano scetticismo, ha deciso di verificare la storia contattando direttamente la figlia all'estero. Appurato che la figlia stava bene e che la storia era una completa invenzione, la donna ha immediatamente allertato la Polizia di Stato.

L'intervento della Polizia di Stato e l'arresto

Ricevuta la segnalazione, gli agenti della Polizia di Stato hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell'abitazione. Quando il truffatore si è presentato per ritirare il bottino, è stato prontamente fermato e arrestato. L'uomo identificato è un 43enne.

Il fenomeno delle truffe agli anziani: prevenzione e consigli

Questo episodio evidenzia la persistenza e la pericolosità del fenomeno delle truffe agli anziani.

Nelle grandi città, questi reati sono diffusi e seguono spesso un copione consolidato. I malviventi si spacciano per figure autorevoli (avvocati, forze dell'ordine) o parenti in difficoltà, con l'unico scopo di estorcere denaro o beni di valore alle vittime più vulnerabili.

Le autorità raccomandano la massima cautela. È fondamentale non dare credito a richieste telefoniche o a domicilio sospette. In caso di dubbi, il consiglio è di contattare immediatamente i propri familiari o di rivolgersi direttamente alle forze dell'ordine. La collaborazione attiva e la segnalazione tempestiva sono indispensabili per prevenire e contrastare efficacemente questi reati, proteggendo le persone più fragili.