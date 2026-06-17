Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove un uomo di 74 anni, identificato come Luigi Esposito, ha perso la vita. L'anziano è stato fatalmente travolto mentre si trovava in bicicletta lungo la statale Domiziana. L'episodio si è consumato nei pressi di un bar, quando un'automobile, condotta da una donna di origini polacche, ha investito violentemente il ciclista. L'urto ha scaraventato Esposito contro il parabrezza del veicolo, per poi farlo ricadere rovinosamente a terra.

Le condizioni di Luigi Esposito sono apparse immediatamente gravissime.

Trasportato d'urgenza alla Clinica Pineta Grande, l'uomo è purtroppo deceduto a seguito dei gravi traumi riportati nell'impatto. La conducente dell'auto è stata prontamente denunciata per omicidio stradale, un reato che ora la vede al centro delle indagini. Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e condotti con scrupolo dalla Polizia Municipale di Castel Volturno. Le autorità investigative hanno già proceduto all'acquisizione di elementi cruciali, tra cui le immagini delle telecamere di sorveglianza cittadine, la cartella clinica della vittima, il cellulare dell'indagata, oltre ai mezzi coinvolti nel sinistro: l'auto e la bicicletta.

Le indagini sull'incidente mortale

Le forze dell'ordine stanno lavorando intensamente per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Sono stati acquisiti tutti gli elementi ritenuti utili a fare piena luce sull'accaduto. Tra questi, le registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti nella zona del sinistro e i dispositivi personali della conducente. Sia l'automobile che la bicicletta sono state sottoposte a sequestro, un passaggio necessario per consentire ulteriori verifiche tecniche e perizie approfondite. L'attività investigativa è orientata a raccogliere ogni dato e testimonianza che possa contribuire alle valutazioni della Procura, al fine di definire le responsabilità e le circostanze che hanno portato alla tragica scomparsa di Luigi Esposito.

Un'altra tragedia sulla strada a Castel Volturno

Questo drammatico evento segue di pochi giorni un altro incidente mortale avvenuto sempre a Castel Volturno. Lunedì scorso, infatti, un giovane infermiere napoletano di 27 anni ha perso la vita in circostanze analoghe. Il ragazzo, in servizio presso l’ospedale Cotugno, è stato vittima di un violento schianto mentre era in moto. L'incidente si è verificato sul lungomare di Ischitella, in via Leoncavallo, dove, dopo aver perso il controllo del suo mezzo, si è scontrato contro una struttura in muratura. Nonostante indossasse regolarmente il casco, le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate fatalmente gravi e il giovane è deceduto prima che i sanitari potessero prestargli soccorso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Presenzano, che hanno effettuato i rilievi del caso. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’autopsia sulla salma per chiarire le cause esatte del decesso.