I Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta hanno eseguito una serie di arresti tra le province di Caserta e Napoli. L'operazione, avvenuta la mattina del 5 giugno 2026, è collegata a due assalti a bancomat avvenuti nel Casertano. Misure cautelari sono state emesse per persone ritenute coinvolte nei furti.

Dettagli dei colpi e le indagini

Le indagini hanno ricostruito che i colpi contestati riguardano l'assalto a due sportelli automatici. Gli indagati avrebbero utilizzato esplosivi per forzare i bancomat e impossessarsi del denaro. L'identificazione dei presunti responsabili è stata possibile grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza e ad altri elementi raccolti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Le forze dell'ordine hanno evidenziato che gli assalti sono stati messi a segno con modalità simili, impiegando strumenti idonei all'apertura forzata degli sportelli. Gli arrestati sono accusati di furto aggravato, danneggiamento e detenzione e uso di materiale esplodente.

Contrasto ai reati predatori

L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto ai reati predatori condotte dai Carabinieri nel Casertano. Il Comando Provinciale di Caserta è responsabile della sicurezza pubblica e della prevenzione dei reati nella provincia, coordinando le attività investigative e operative con le altre forze di polizia e l'autorità giudiziaria locale.

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, competente per il territorio, dirige e coordina le indagini penali, promuovendo l'azione penale. L'azione congiunta tra Carabinieri e Procura ha permesso un'indagine rapida e mirata, finalizzata all'individuazione degli autori degli assalti ai bancomat.