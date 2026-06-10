Il 28 giugno 2026 la città di Benevento si prepara ad accogliere il suo nuovo pastore: monsignor Michele Autuoro, che si insedierà ufficialmente come arcivescovo metropolita. La giornata sarà scandita da una serie di appuntamenti dal forte valore simbolico, culminando in una solenne celebrazione liturgica che segnerà l'inizio del suo ministero pastorale nella diocesi.

Il programma dell'insediamento prenderà il via al mattino con una visita privata. Successivamente, alle ore 9:15, monsignor Autuoro incontrerà i giornalisti e gli operatori della comunicazione, un momento dedicato alla presentazione e al dialogo con la stampa locale e regionale.

Il pomeriggio sarà ricco di incontri significativi, a partire dalle ore 16:00, quando è previsto un appuntamento con i sindaci e le autorità civili e militari. Questo incontro istituzionale si terrà nel prestigioso teatro comunale “Vittorio Emmanuele”, sottolineando il legame tra la Chiesa e le istituzioni del territorio.

Alle ore 16:30, l'attenzione si sposterà sui giovani: monsignor Autuoro incontrerà adolescenti, giovani e universitari nel suggestivo chiostro di San Domenico. Sarà un'occasione per stabilire un primo contatto con le nuove generazioni, ascoltare le loro aspettative e condividere un messaggio di speranza e impegno. Proseguendo nel percorso spirituale, alle ore 17:00, nella Basilica di San Bartolomeo, si terrà un momento di preghiera sulla tomba dell’Apostolo, a cui parteciperanno diaconi e sacerdoti, un gesto di comunione e continuità con la tradizione apostolica.

A seguire, in piazza Roma, l'arcivescovo rivolgerà il suo saluto ai fedeli delle parrocchie, alle confraternite, alle associazioni e ai movimenti ecclesiali provenienti da tutta l'arcidiocesi. Questo momento pubblico rappresenterà un abbraccio ideale a tutta la comunità diocesana. Alle ore 18:00, sul sagrato della Cattedrale, monsignor Autuoro sarà accolto dai membri del Capitolo Metropolitano e compirà il gesto tradizionale del bacio del crocifisso, simbolo della sua dedizione alla Chiesa. La giornata culminerà con la solenne concelebrazione eucaristica, che avrà inizio alle ore 18:30 e segnerà ufficialmente l'inizio del suo servizio come guida spirituale della comunità beneventana.

La nomina pontificia e il percorso di Monsignor Autuoro

La nomina di monsignor Michele Autuoro come arcivescovo metropolita di Benevento è stata ufficializzata dal Santo Padre il 13 maggio 2026. Prima di questo incarico, monsignor Autuoro ricopriva la sede titolare di Passo Corese ed era vescovo ausiliare dell’arcidiocesi metropolitana di Napoli. La comunicazione di questa importante decisione è stata data in Cattedrale a Benevento dall’amministratore diocesano, monsignor Francesco Iampietro, generando grande attesa nella comunità. L'ingresso ufficiale nella diocesi, come parte del programma, è previsto per il pomeriggio di domenica 28 giugno 2026, in concomitanza con i primi vespri dei Santi Pietro e Paolo, una data di profondo significato religioso.

Il programma dettagliato dell'insediamento a Benevento

La giornata del 28 giugno è stata attentamente pianificata per includere tutti gli aspetti della vita diocesana e civile. Il programma prevede un incontro con la stampa per una presentazione ufficiale, un momento istituzionale con le autorità civili e militari per rinsaldare i legami tra Chiesa e Stato, e un incontro dedicato ai giovani, pilastro fondamentale per il futuro della comunità. Non mancherà un momento di preghiera con il clero, per ribadire l'unità e la collaborazione all'interno della diocesi, e un saluto aperto a tutti i fedeli. La giornata si concluderà con la celebrazione eucaristica solenne, il cuore dell'insediamento. Tutti questi appuntamenti si svolgeranno in luoghi emblematici della città di Benevento: dal teatro comunale “Vittorio Emmanuele” al chiostro di San Domenico, dalla Basilica di San Bartolomeo alla storica piazza Roma, fino alla maestosa Cattedrale, ognuno scelto per il suo specifico valore e significato.

La successione alla guida dell'arcidiocesi di Benevento vede monsignor Michele Autuoro prendere il posto di monsignor Felice Accrocca, il quale è stato trasferito alla guida della diocesi di Assisi, completando così un importante avvicendamento episcopale.