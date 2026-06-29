La grande fiera voluta da Donald Trump per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti a Washington è stata segnata da blackout e una scarsa affluenza di pubblico. L'evento, allestito presso il celebre National Mall – l'iconico parco che collega Capitol Hill al Lincoln Memorial – ha incontrato notevoli difficoltà a soli quattro giorni dall'apertura. Una domenica di pioggia nella capitale ha inoltre contribuito a scoraggiare la partecipazione, aggravando i disagi.

Disagi tecnici e interruzioni

Tra i disservizi più evidenti, un blackout ha colpito l'area ristoro principale della fiera, rendendo inutilizzabili gli impianti di refrigerazione.

Ciò ha causato lo scioglimento dei gelati e un ritardo di circa trenta minuti nella distribuzione di cibi caldi, generando malcontento. I problemi tecnici non si sono limitati a quest'area: anche altreattrazioni, come la ruota panoramica, hanno subito interruzioni dovute a malfunzionamenti ai generatori elettrici. Questi inconvenienti hanno alimentato una percezione di disorganizzazione e inefficienza, compromettendo l'immagine dell'evento celebrativo.

Affluenza deludente e assenze istituzionali

La partecipazione all'evento è risultata inferiore alle aspettative. Nonostante le dichiarazioni di Donald Trump, che ha sostenuto la presenza di 45.000 persone al suo comizio inaugurale, le stime sul posto indicavano una cifra ben più modesta, con poco più di mille presenze.

Molti partecipanti hanno lasciato la fiera prima della conclusione del discorso. A ciò si è aggiunta la decisione di almeno dieci Stati di non inviare delegazioni ufficiali. Le motivazioni includevano sia i costi elevati sia preoccupazioni riguardo al tono dell'evento, percepito come eccessivamente politicizzato. Questa mancanza di rappresentanza ha lasciato stand vuoti, accentuando l'immagine di un evento non pienamente riuscito.

Il National Mall: scenario di un evento travagliato

Il National Mall, che ha ospitato la fiera, è uno dei luoghi più emblematici e storicamente significativi di Washington. Questa vasta area verde, estesa per oltre tre chilometri, funge da collegamento visivo e simbolico tra Capitol Hill e il Lincoln Memorial.

Tradizionalmente, il Mall ospita eventi di grande risonanza nazionale e internazionale, oltre a numerosi musei e memoriali storici. La scelta di questa prestigiosa location non è bastata a mitigare i problemi tecnici e la scarsa affluenza che hanno caratterizzato l'iniziativa di Trump, rendendola un evento travagliato.