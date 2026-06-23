Da questa mattina, le coste dell'isola di Capri godono di un rafforzamento significativo dei controlli. Questa iniziativa è il frutto di una nuova e importante sinergia operativa tra la Polizia Metropolitana di Napoli e la Polizia Municipale di Capri, che uniscono le forze per garantire una maggiore sicurezza marittima sull'isola. L'obiettivo primario è istituire una presenza più capillare e costante lungo il litorale caprese, migliorando la vigilanza e la prevenzione.

Il sindaco Paolo Falco ha espresso grande soddisfazione per l'avvio di questa collaborazione, sottolineando il suo valore aggiunto.

"Un grande contributo, in aggiunta al lavoro della Capitaneria di Porto e delle Forze dell’Ordine impegnate quotidianamente nel mare di Capri," ha dichiarato il primo cittadino, "sarà garantito dalla Polizia Metropolitana in collaborazione con la Polizia Municipale della Città di Capri." Il sindaco ha ribadito che la sicurezza del mare rappresenta una prerogativa fondamentale della sua amministrazione, perseguita attraverso "numerose iniziative messe in campo." Ha inoltre chiarito che "Le nuove attività non sostituiscono quelle svolte dalla Capitaneria di Porto e dagli altri corpi di polizia operanti sul territorio, ma si inseriscono, in aggiunta, in un più ampio progetto di rafforzamento dei controlli e di presidio costante in mare." Questo approccio integrato mira a potenziare l'efficacia delle operazioni di controllo già esistenti.

Il Ruolo della Polizia Municipale di Capri

La Polizia Municipale di Capri detiene tra le sue competenze specifiche anche funzioni di polizia marittima. Questo include, in particolare, il controllo rigoroso dell’osservanza delle disposizioni relative all’Area Marina Protetta, un compito di vitale importanza per la salvaguardia dell'ecosistema marino locale. Oltre a queste responsabilità in ambito marittimo, il corpo di polizia locale è attivamente impegnato in una vasta gamma di altre attività essenziali. Tra queste figurano la polizia stradale, la polizia giudiziaria, la vigilanza commerciale, la tutela ambientale e diverse altre attività di vigilanza urbana, che contribuiscono complessivamente all'ordine e alla sicurezza sull'isola.

Le Competenze della Polizia Metropolitana di Napoli

La Polizia Metropolitana di Napoli si distingue come una forza di polizia specializzata nell'ambito ambientale. La sua operatività si estende sia nella città di Napoli sia nell'intera area metropolitana, dove svolge compiti cruciali relativi alla tutela dell'ambiente e alla vigilanza edilizia. Il suo intervento a Capri, in questa nuova collaborazione, rappresenta un'estensione delle sue capacità e del suo raggio d'azione, portando un'expertise specifica nel contesto marittimo. La Polizia Metropolitana è altresì incaricata di supportare le amministrazioni locali in diverse attività di vigilanza e controllo, fornendo un prezioso contributo in termini di risorse e competenze specialistiche.