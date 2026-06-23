Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato la liberazione dei due attivisti italiani della Flotilla, fermati a Tripoli, in Libia. I cittadini erano stati trattenuti dalle autorità locali durante le attività della Flotilla nella capitale libica.

Tajani ha comunicato la notizia sui social, ringraziando l'Unità di crisi della Farnesina e l'ambasciata italiana a Tripoli per l'efficace lavoro svolto. Il ministro ha evidenziato il loro impegno per la positiva risoluzione.

La liberazione degli attivisti

Gli attivisti italiani erano stati fermati durante le attività della Flotilla, iniziativa che coinvolge cittadini europei e internazionali.

La loro liberazione è avvenuta grazie all'intervento delle autorità diplomatiche italiane, in coordinamento con le istituzioni locali libiche.

La Farnesina ha seguito la vicenda dal fermo, attivando i canali diplomatici per il rilascio dei connazionali. La presenza dell'ambasciata italiana a Tripoli si è rivelata determinante per la positiva conclusione della situazione.

Il ruolo cruciale di Farnesina e Ambasciata

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, noto come Farnesina, è l'organo italiano per la politica estera e le relazioni internazionali. L'Unità di crisi della Farnesina interviene in emergenze che coinvolgono cittadini italiani all'estero, fornendo assistenza e coordinando il supporto.

L'ambasciata italiana a Tripoli ha un ruolo centrale nella tutela dei cittadini italiani in Libia, mantenendo rapporti con le autorità locali e offrendo servizi consolari. In casi come quello degli attivisti, l'ambasciata funge da punto di riferimento per la gestione delle emergenze e la mediazione diplomatica.