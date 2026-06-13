Il comune di Castellabate, incantevole località in provincia di Salerno, si conferma ancora una volta all'avanguardia nell'ambito dell'accoglienza inclusiva. Anche per il 2026, il borgo cilentano ha ottenuto la prestigiosa Bandiera Blu per l'autismo, un riconoscimento di grande valore promosso dall'associazione “Siamo Delfini”. Questo importante sigillo viene assegnato alle località che si distinguono per il loro impegno concreto nell'accoglienza e nell'inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico, promuovendo un modello di turismo sempre più accessibile e sensibile alle diverse esigenze.

La Bandiera Blu per l'autismo non è solo un simbolo, ma premia fattivamente quelle realtà territoriali che sviluppano e implementano iniziative e servizi specificamente dedicati all'accoglienza delle persone autistiche e delle loro famiglie. L'obiettivo primario è favorire un turismo accessibile e inclusivo, garantendo a tutti la possibilità di vivere esperienze di viaggio serene e arricchenti, senza barriere.

Castellabate: Un Esempio di Accoglienza Inclusiva

A testimonianza di questo impegno, Castellabate si prepara ad accogliere, o ha recentemente accolto, ragazzi autistici e le loro famiglie. Questi ospiti speciali trascorreranno un periodo di soggiorno nel cuore del borgo cilentano, partecipando attivamente a diverse attività di condivisione e integrazione con la comunità locale.

Un'esperienza che, come già avvenuto per circa una settimana in passato, mira a favorire la socializzazione dei ragazzi e la loro piena inclusione nel tessuto sociale del territorio.

L'amministrazione comunale di Castellabate ha sottolineato con orgoglio che questo rinnovato riconoscimento conferma la validità del percorso intrapreso negli anni, focalizzato sull'accessibilità e sull'inclusione sociale. Il sindaco Marco Rizzo ha espresso la profonda soddisfazione dell'intera comunità: “Un riconoscimento che ci emoziona, ci riempie di orgoglio e che testimonia l'impegno dell'Amministrazione comunale e della nostra comunità nel promuovere una cultura dell'accessibilità, del rispetto e dell'inclusione”.

Queste parole riflettono la dedizione costante nel creare un ambiente accogliente per tutti.

L'Impegno della Comunità e dell'Associazione “Siamo Delfini”

L'iniziativa della Bandiera Blu per l'autismo è stata concretamente promossa dall'Associazione “Siamo Delfini impariamo l’autismo”, che ha giocato un ruolo cruciale visitando il pittoresco borgo cilentano insieme ai ragazzi coinvolti. Questa collaborazione evidenzia l'importanza di sinergie tra enti locali e associazioni specializzate per raggiungere obiettivi di inclusione così significativi.

Dalla Casa Comunale è stato inoltre evidenziato come questo riconoscimento sia un premio all'impegno collettivo di tutta la comunità di Castellabate, che si adopera costantemente per rendere il proprio territorio sempre più inclusivo e accessibile a tutti i cittadini e visitatori.

L'accoglienza riservata ai ragazzi e alle loro famiglie durante il loro soggiorno è un chiaro esempio di questa filosofia.

In sintesi, la riconferma della Bandiera Blu per l'autismo per Castellabate rappresenta un segnale forte e positivo per il futuro del turismo accessibile. È un modello virtuoso che promuove una cultura dell'accoglienza basata sul rispetto, sull'empatia e sull'inclusione delle persone con bisogni specifici, contribuendo a costruire una società più equa e solidale.