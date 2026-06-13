Una ragazza di quattordici anni è scomparsa a Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, proprio nel giorno in cui era attesa per sostenere l'esame di terza media. La sua assenza alla prova, prevista per la mattina del 13 giugno, ha fatto scattare un immediato e profondo allarme tra i familiari e le autorità locali, generando viva preoccupazione nell'intera comunità.

Secondo le prime informazioni, la giovane sarebbe uscita di casa regolarmente, come di consueto, ma non avrebbe mai raggiunto la scuola dove era attesa per l'esame. I genitori, non vedendola rientrare e non riuscendo a mettersi in contatto con lei, hanno prontamente segnalato la scomparsa alle forze dell'ordine, che hanno avviato un vasto dispositivo di ricerca nella zona.

Al momento, non si hanno notizie certe sulla direzione presa dalla giovane né sulle eventuali motivazioni dell'allontanamento, alimentando l'incertezza.

Le operazioni di ricerca e l'appello della famiglia

Le autorità locali, comprese le forze dell'ordine e la Protezione Civile, hanno attivato con urgenza le procedure di ricerca nella zona di Isola Capo Rizzuto e nelle aree limitrofe. I familiari della ragazza hanno lanciato un accorato appello pubblico per ottenere qualsiasi informazione utile al ritrovamento, invitando chiunque l'avesse vista o avesse notizie a contattare immediatamente le autorità. L'intera comunità si è mobilitata per collaborare attivamente nelle ricerche e fornire supporto alla famiglia in questo momento difficile.

Le sfide del territorio nelle ricerche

Isola Capo Rizzuto, comune situato nella provincia di Crotone, in Calabria, è noto per la sua estensione territoriale e per essere una delle località costiere più popolose della regione. Il suo territorio comprende numerose frazioni e vaste aree rurali, che rendono particolarmente complesse le operazioni di ricerca in caso di scomparse. La presenza di una estesa area costiera e di zone boschive rappresenta una sfida aggiuntiva per le squadre impegnate nel ritrovamento della giovane.

Le forze dell'ordine continuano incessantemente a monitorare il territorio e a raccogliere ogni potenziale segnalazione. Nel frattempo, la scuola frequentata dalla giovane ha espresso la propria vicinanza e solidarietà alla famiglia. Al momento, non sono emersi elementi concreti che possano chiarire le cause della scomparsa o fornire indicazioni utili al ritrovamento, mantenendo alta l'apprensione generale.