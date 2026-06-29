Il Consiglio regionale della Campania ha compiuto un passo significativo, approvando una mozione incentrata sul principio del consenso libero e consapevole nei rapporti tra uomini e donne. La delibera è stata adottata durante una recente seduta dell'assemblea regionale, tenutasi a Napoli. L'iniziativa mira a rafforzare in maniera incisiva la tutela delle donne contro ogni forma di violenza, ponendo il consenso come elemento cardine e irrinunciabile nelle relazioni interpersonali. Questa decisione sottolinea l'impegno dell'istituzione nel promuovere una cultura di rispetto e parità.

Dettagli e Impegni della Mozione

La mozione, frutto di un'ampia discussione e presentata da diversi consiglieri regionali, sottolinea con forza l'importanza di riconoscere il consenso libero e consapevole quale diritto imprescindibile per garantire la sicurezza, la dignità e l'autonomia delle donne. Il documento impegna esplicitamente la Giunta regionale a mettere in campo e sostenere attivamente campagne di sensibilizzazione mirate. Queste iniziative avranno l'obiettivo primario di diffondere capillarmente la cultura del rispetto reciproco e, soprattutto, la prevenzione della violenza di genere in tutte le sue manifestazioni. Nel testo viene chiaramente evidenziato che il consenso deve essere sempre espresso in modo esplicito, inequivocabile e, soprattutto, senza alcuna costrizione o ambiguità.

Viene altresì ribadito il ruolo cruciale delle istituzioni nel fornire protezione e un sostegno concreto e tempestivo a tutte le vittime di violenza.

L'Azione del Consiglio e le Prospettive Future

Durante l'intensa discussione in aula, i consiglieri hanno richiamato l'attenzione sulla necessità impellente di adottare interventi concreti e multidisciplinari per contrastare efficacemente la violenza sulle donne. Ciò include sia l'adozione di nuove azioni legislative mirate, sia il coinvolgimento attivo e strategico delle scuole e delle associazioni presenti sul territorio regionale. L'approvazione di questa mozione rappresenta, dunque, un passo formale di grande rilevanza, destinato a rafforzare e consolidare ulteriormente le politiche regionali già esistenti in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

L'assemblea ha inoltre unanimemente sottolineato l'importanza di promuovere un approccio integrato e sinergico, che veda la partecipazione attiva di tutti gli attori istituzionali e sociali, uniti nell'obiettivo comune di promuovere e tutelare il consenso libero e consapevole come fondamento di ogni relazione sana e rispettosa.