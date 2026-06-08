Un uomo italiano è stato arrestato ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dopo essere stato trovato in possesso di un chilogrammo di cocaina nascosto all'interno della sua auto. L'operazione è scattata l'8 giugno 2026, quando una pattuglia della Guardia di Finanza di Ariano Irpino ha intercettato il veicolo durante un ordinario controllo stradale.

L'intervento e il sequestro

Il conducente, identificato dalle forze dell'ordine come un presunto "corriere" della droga, ha tentato di eludere il posto di blocco con manovre evasive e sospette, attirando immediatamente l'attenzione dei militari.

Il suo evidente stato di agitazione e nervosismo ha ulteriormente insospettito i finanzieri, che hanno deciso di procedere con una meticolosa perquisizione del veicolo, ritenendo fondato il sospetto di attività illecite.

L'ispezione approfondita del mezzo ha permesso di scoprire e sequestrare l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Il chilogrammo di cocaina, dal valore considerevole sul mercato illecito, era stato abilmente occultato all'interno dell'auto, ma la professionalità e l'esperienza degli agenti della Guardia di Finanza hanno consentito di individuarlo. A seguito del ritrovamento, l'uomo è stato immediatamente arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le autorità hanno prontamente disposto il trasferimento del responsabile presso la casa circondariale di Ariano Irpino, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria competente per le indagini e il procedimento penale. L'intervento della Guardia di Finanza di Ariano Irpino conferma l'impegno costante nella lotta al traffico illecito di droga sul territorio, contribuendo a garantire la sicurezza e la legalità.