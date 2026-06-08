Nel comune di Postiglione, in provincia di Salerno, è stato ufficialmente attivato il nuovo servizio di Pronto Intervento Sociale (Pis). Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con il Consorzio Matrix, è stata ideata per fornire una risposta tempestiva ed efficace alle situazioni di emergenza e urgenza sociale. Il servizio si propone di offrire un sostegno concreto e immediato a categorie vulnerabili come minori, anziani soli, persone senza dimora, donne vittime di violenza e famiglie in condizioni di particolare fragilità.

Un servizio di supporto attivo 24 ore su 24 per le emergenze sociali

Il Pronto Intervento Sociale di Postiglione garantisce la sua piena operatività tutti i giorni della settimana, ventiquattro ore su ventiquattro, assicurando un supporto costante e un intervento immediato a chiunque si trovi in difficoltà. Le prestazioni previste includono il trasporto sociale, l'accoglienza temporanea per emergenze abitative, un primo supporto sanitario, la distribuzione di beni di prima necessità e l'orientamento ai servizi sociali territoriali. Per segnalare qualsiasi emergenza sociale, è disponibile il numero verde nazionale 800-769777, un contatto gratuito e attivo h24.

Postiglione: un modello di inclusione e partecipazione comunitaria

Il territorio di Postiglione si distingue per la sua forte attenzione alle iniziative volte a promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione attiva dei suoi cittadini. Tra i progetti recenti spicca il "Sentiero delle Relazioni", un percorso che sta prendendo forma all'interno del futuro Parco Amato – Luogo di Comunità. La sua realizzazione è frutto della collaborazione tra cittadini, associazioni, scuola, famiglie e istituzioni del territorio.

Il progetto del "Sentiero delle Relazioni" si inserisce nelle attività del Patto Educativo di Comunità Sele e Alburni. La sua finalità è la valorizzazione dei beni comuni attraverso pratiche di recupero e riuso, coinvolgendo attivamente la popolazione locale.

L'iniziativa è un simbolo dell'impegno collettivo per un futuro più sostenibile e inclusivo, contribuendo a rafforzare il senso di comunità.

La Piazza Educativa: un fulcro per l'apprendimento e le relazioni

Il "Sentiero delle Relazioni" rappresenta il primo e fondamentale tassello della nascente Piazza Educativa di Postiglione. Questo spazio è concepito come un luogo permanente di incontro tra scuola, famiglie, associazioni e comunità locale. L'obiettivo è favorire lo sviluppo integrato dell'apprendimento, della cura dei luoghi e delle relazioni interpersonali. Tali iniziative riflettono l'impegno del territorio nel rafforzare la rete di supporto sociale e nell'offrire nuove opportunità educative e di inclusione per tutti i suoi abitanti.