Dai campi del Fucino all’Arma dei carabinieri: il sogno di Yahya Habibi è diventato realtà. Il giovane, ventidue anni, figlio di genitori di origine marocchina che da anni lavorano come braccianti agricoli, ha compiuto un passo fondamentale nella sua vita, indossando la divisa dell’Arma e pronunciando il solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. Con questo atto, Habibi è ufficialmente diventato carabiniere, ricevendo il sostegno e l’abbraccio simbolico dell’intera comunità di Trasacco, il paese dove è nato e cresciuto in provincia dell’Aquila.

La storia di Habibi rappresenta un vivido esempio di integrazione e riscatto, profondamente radicata nel territorio del Fucino. La sua famiglia si è stabilita qui, contribuendo per anni al lavoro agricolo. Il percorso del giovane, dai campi coltivati dai genitori fino all’ingresso nell’Arma, è stato seguito con partecipazione dagli abitanti di Trasacco, che hanno celebrato il suo traguardo come un successo condiviso dalla collettività.

Il giuramento e il sostegno della comunità

Il giuramento di Yahya Habibi, avvenuto di recente, ha segnato il suo ingresso ufficiale tra le fila dei carabinieri. L’evento ha assunto un forte significato simbolico per Trasacco, una realtà dove la presenza di famiglie di origine straniera è parte integrante del tessuto sociale e produttivo locale.

L’abbraccio della comunità ha sottolineato il valore di questo percorso, che unisce radici familiari e un profondo senso di appartenenza alle istituzioni italiane.

L’Arma dei carabinieri: compiti e valori

L’Arma dei carabinieri, fondata nel 1814, è una delle principali forze di polizia italiane, con compiti essenziali di tutela dell’ordine pubblico, prevenzione e repressione dei reati, e protezione dei cittadini. Operando su tutto il territorio nazionale, l’Arma è parte integrante delle Forze Armate italiane. I carabinieri sono da sempre riconosciuti per il loro ruolo di prossimità alle comunità locali e per l’impegno costante nella promozione della legalità e della sicurezza.

Il percorso di Yahya Habibi, dalla realtà agricola del Fucino fino al giuramento nell’Arma, si inserisce così in una tradizione di servizio e dedizione al Paese, rappresentando un esempio di integrazione e di opportunità per le nuove generazioni.