In occasione della Festa della Repubblica, celebrata il 2 giugno in numerosi comuni della regione, il presidente di Anci Campania, Carlo Marino, ha posto l'accento sul ruolo centrale dei sindaci e degli amministratori locali. L'evento, che ha coinvolto un'ampia partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, ha rappresentato un momento significativo per riaffermare i valori fondamentali che guidano le comunità.

Marino ha sottolineato come questa ricorrenza sia un'opportunità cruciale per la riflessione sull'importanza della coesione sociale e della partecipazione civica.

"I sindaci e gli amministratori sono quotidianamente chiamati a testimoniare i valori della Repubblica, operando con dedizione per il bene comune e per la crescita delle nostre comunità", ha dichiarato il presidente. Le celebrazioni hanno visto la presenza di esponenti delle amministrazioni locali, i quali hanno richiamato i principi irrinunciabili di democrazia, solidarietà e legalità, considerandoli il fondamento imprescindibile dell'azione amministrativa.

Le iniziative nei comuni campani

Numerosi comuni della Campania hanno ospitato cerimonie istituzionali e momenti di incontro con la cittadinanza, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini. Durante queste manifestazioni, gli amministratori hanno ribadito l'importanza vitale di trasmettere alle nuove generazioni i valori della Costituzione e i principi di una convivenza civile e armoniosa.

Un pensiero speciale è stato rivolto ai sacrifici compiuti da coloro che hanno contribuito alla nascita della Repubblica e alla costruzione delle sue istituzioni democratiche, custodi della libertà e della giustizia.

Anci Campania: supporto e promozione per le amministrazioni locali

Anci Campania si conferma l'associazione di riferimento che rappresenta i comuni e le città della regione, fornendo un supporto operativo essenziale e promuovendo attivamente la collaborazione sinergica tra le diverse amministrazioni locali. L'associazione si dedica alla tutela degli interessi degli enti locali e favorisce un costante confronto tra sindaci e amministratori su tematiche di primario interesse, quali la legalità, la trasparenza e lo sviluppo sostenibile.

Attraverso iniziative come la celebrazione della Festa della Repubblica, Anci Campania contribuisce in modo determinante a rafforzare il senso di appartenenza e a stimolare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica, pilastri di una società democratica e inclusiva.