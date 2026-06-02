Napoli ha celebrato il 2 giugno la Festa della Repubblica con una solenne cerimonia che ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari, insieme a rappresentanti istituzionali. L'evento centrale si è svolto nella suggestiva piazza del Plebiscito, un luogo emblematico per la città partenopea, dove il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha pronunciato un discorso significativo. Il suo intervento ha voluto rimarcare i valori fondamentali che animano la Repubblica Italiana, ponendo l'accento sulla sua natura sempre più accogliente e prossima ai bisogni dei cittadini.

Il messaggio del prefetto Michele di Bari: una Repubblica inclusiva

Nel cuore delle celebrazioni, il prefetto Michele di Bari ha pronunciato parole che hanno risuonato con forza, sottolineando come la Repubblica si stia affermando come un'entità "sempre più inclusiva e vicina ai cittadini". Di Bari ha richiamato l'attenzione sull'importanza ineludibile della Costituzione, pilastro su cui si erge la Repubblica, e sui principi cardine che ne definiscono l'identità. Ha evidenziato con chiarezza il ruolo cruciale delle istituzioni nel salvaguardare e promuovere i diritti di ogni individuo, garantendo al contempo la piena partecipazione alla vita democratica del Paese. Un altro aspetto fondamentale toccato dal prefetto è stato il valore intrinseco della coesione sociale, un elemento indispensabile per la stabilità e la prosperità della nazione, e la necessità impellente di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità nazionale, superando ogni divisione e frammentazione.