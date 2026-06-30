L'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, è stata bersaglio di una valanga di insulti sessisti sui social media. La campagna di attacchi è scaturita dalla pubblicazione di un video in cui Zabatta esprimeva la sua ferma opposizione a un disegno di legge sulla caccia, attualmente in fase di esame presso la Commissione Agricoltura della Camera.

Il giorno successivo all'esplosione del caso, l'assessora Zabatta ha manifestato la sua rabbia persistente. Ha dichiarato di sentirsi indignata non solo per essere stata ingiuriata per aver espresso la propria opinione in modo civile, un diritto fondamentale in una democrazia, ma anche pensando alle "tante donne che ogni giorno subiscono attacchi volgari sui social e non facendo parte come me di una grande comunità sono lasciate sole a se stesse davanti ai leoni da tastiera".

Questa riflessione ha evidenziato una preoccupazione più ampia riguardo alla violenza verbale online.

Vasta solidarietà e reazioni istituzionali

A seguito degli attacchi, Fiorella Zabatta ha ricevuto un vasto flusso di solidarietà da parte di numerose figure istituzionali e colleghi. Tra questi, ha menzionato il presidente Fico, i membri del suo partito, altri assessori e l'intera maggioranza regionale. L'assessora ha sottolineato di aver ricevuto un numero tale di messaggi da non aver ancora avuto il tempo di leggerli tutti, rendendo difficile ricordare con precisione se anche esponenti dell'opposizione avessero espresso il loro supporto.

In risposta agli insulti, Zabatta ha annunciato l'intenzione di replicare con un nuovo video.

Ha inoltre evidenziato che gli attacchi sembrano provenire dalla "lobby dei cacciatori", pur precisando che sarebbe improprio generalizzare e che non tutti i cacciatori sono responsabili di tali comportamenti vigliacchi. Questa distinzione sottolinea la volontà di non stigmatizzare un'intera categoria.

Il dibattito sul disegno di legge sulla caccia

Il video pubblicato da Fiorella Zabatta si inserisce nel contesto di un acceso dibattito sul disegno di legge nazionale sulla caccia, attualmente in discussione alla Commissione Agricoltura della Camera. La posizione dell'assessora, chiaramente contraria alla riforma, ha scatenato una reazione immediata sui social, caratterizzata da commenti sessisti e attacchi personali.

La vicenda ha coinvolto direttamente anche la sua coalizione politica, l'Alleanza Verdi e Sinistra, che ha definito gli attacchi una "inaccettabile campagna di odio".

L'episodio ha rapidamente assunto una significativa rilevanza politica, portando a prese di posizione e dibattiti all'interno del Consiglio regionale della Campania. Questo evidenzia come le questioni ambientali e le posizioni politiche espresse sui social possano generare ampie ripercussioni a livello istituzionale e sociale.

Ruolo e impegno dell'assessora Zabatta

Fiorella Zabatta ricopre un duplice ruolo di rilievo: è assessora alla Protezione Civile della Regione Campania e co-portavoce nazionale di Europa Verde. La sua attività istituzionale si concentra su temi cruciali come la tutela del territorio, la prevenzione dei rischi e la gestione delle emergenze, riflettendo un impegno costante per la sostenibilità ambientale e la sicurezza dei cittadini. La Regione Campania, attraverso la sua Protezione Civile, è attivamente coinvolta nella promozione di iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente e alla protezione della comunità.