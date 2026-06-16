Il mondo delle serie televisive turche e il pubblico italiano sono in lutto per l'improvvisa scomparsa di Ece Irtem. L'attrice, nota per i suoi ruoli in produzioni di successo internazionale come Mr. Wrong - Lezioni d'amore e Forbidden Fruit, è stata trovata senza vita all'età di 35 anni nel suo appartamento di Istanbul. La tragedia è avvenuta lunedì 15 giugno, appena un giorno dopo aver festeggiato il suo compleanno. La notizia del decesso è stata diffusa dal legale della famiglia, gettando nello sconforto colleghi e fan che avevano imparato ad apprezzarne il talento e la versatilità sul piccolo schermo.

Le ultime ore e l'apertura delle indagini

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai media locali e dalle autorità, Ece Irtem si trovava in casa insieme alla madre al momento del decesso. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario intorno a mezzogiorno, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. I primi riscontri medici ipotizzano che la causa della morte sia da attribuire a un arresto cardiaco improvviso. Per fare piena luce sulla dinamica, la magistratura turca ha comunque disposto l'esame autoptico, una procedura standard data la giovane età della donna. Nel frattempo, gli inquirenti hanno visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire le sue ultime ore.

Se nei video della giornata di domenica 14 giugno l'attrice appariva serena mentre pranzava con un amico, le immagini della tarda serata mostrano il suo rientro nel condominio visibilmente provata e sorretta dalla madre, segno di un malessere che potrebbe essersi rivelato fatale poche ore dopo. Tramite l'avvocato di famiglia, i parenti hanno fermamente smentito qualsiasi speculazione iniziale apparsa sul web, confermando la natura esclusivamente medica del malore.

Una carriera tra musica e recitazione

Nata a Sivas il 14 giugno 1991, Ece İrtem aveva sviluppato sin da giovane una profonda passione per l'arte. Nel 2014 si era laureata in Canto Lirico e Opera presso la Yaşar University, formandosi sotto la guida di rinomati maestri del settore.

Successivamente, ha deciso di trasferirsi a Istanbul per assecondare la sua vocazione per la recitazione, perfezionandosi al prestigioso Centro Culturale Sadri Alışık. Il suo debutto televisivo risale al 2014 con la serie Kaçak Gelinler, l'inizio di una serie di interpretazioni che l'hanno resa un volto familiare per milioni di spettatori. In Italia era diventata particolarmente amata grazie al personaggio di Gizem Sezer nella commedia romantica Mr. Wrong - Lezioni d'amore, dove aveva recitato accanto alla star Can Yaman. Tra i suoi impegni più recenti figuravano la partecipazione a Forbidden Fruit (Yasak Elma), alla serie The Family (Aile) nel ruolo della cantante Cansın e, negli ultimi mesi, l'ingresso nel cast della seguitissima serie Kızılcık Şerbeti, dove prestava il volto al personaggio di Işıl.