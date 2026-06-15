Nel corso delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma dal 22 al 27 giugno sui teleschermi di Canale 5, Ender e Kaya metteranno la parola fine al loro matrimonio. Kerim, invece, chiuderà il rapporto lavorativo con Mert.

Ender e Kaya divorziano

Ender e Kaya si incontreranno in un'aula di tribunale per la causa di divorzio. La donna racconterà poi a Yildiz di aver lasciato l'avvocato perché aveva un'amante. La sorella di Zeynep, colpita, vorrà parlare con Kaya per risolvere la situazione.

Intanto Sahika organizzerà un party con gli amici per risollevare il morale del fratello.

Il gesto della donna dimostrerà di avere un secondo fine.

Successivamente Zehra inaugurerà un asilo nido con l'aiuto di Asuman e Aysel. La gestione avrà delle notevoli falle perché i dipendenti perderanno di vista un bambino.

Kerim mette fine alla collaborazione con Mert

Le anticipazioni settimanali di Forbidden fruit rivelano che Yigit informerà Lila di voler rimandare le loro nozze in seguito al divorzio dei suoi genitori.

Kaya, invece, comunicherà ad Yildiz che il tribunale ha deciso di farle una multa per aver sponsorizzato il canale di Zehra, contravvenendo alle regole del contratto stipulato con l'azienda per cui lavora.

Yildiz, intanto, confiderà ad Emir di voler smascherare Sahika, in quanto certa che abbia a che fare col divorzio tra Ender e Kaya.

Kerim incontrerà poi la sorella di Zeynep, avvertendola in merito agli investimenti gestiti da Mert. L'incontro riporterà a galla una forte tensione emotiva tra i due. Sahika noterà la complicità tra i due e per questo non esiterà a insinuare dei dubbi in Halit su Yildiz.

Infine Kerim deciderà di chiudere ogni rapporto con Mert dopo un ultimo affare.

Sahika ha organizzato un piano per dividere Ender e Kaya

Nel frattempo, nelle ultime puntate della soap opera turca andate in onda ad inizio giugno su Canale 5, Kerim ha accettato di uscire a cena con Sahika ma si sono poi ritrovati nello stesso ristorante di Halit e Yildiz. Quest'ultima è apparsa sempre più confusa poiché ha dimostrato di nutrire dei sentimenti anche per Kerim.

La donna ha provato a concentrarsi sul lavoro ma nonostante l'impegno non ha ottenuto il risultato sperato.

Sahika, invece, ha organizzato una nuova vendetta ai danni di Ender. La darklady ha sfruttato la casa regalata al nipote come strumento per ingannare la famiglia. La donna è apparsa decisa a rovinare le nozze tra Kaya ed Ender.

Kerim ha messo in atto una strategia per manipolare Halit, facendogli credere che esiste un'azienda rivale che vorrebbe assumerlo. L'imprenditore ha offerto al giovane un nuovo contratto più solido e conveniente.