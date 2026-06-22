La Francia è stata colpita da un'ondata di caldo torrido che ha causato un bilancio tragico: nella sola giornata di ieri, 21 giugno 2026, si sono registrati dieci decessi per annegamento. L'annuncio, diffuso il 22 giugno 2026 da un portavoce della Protezione Civile francese (Sécurité civile), giunge mentre il Paese, inclusa Parigi, è interessato da temperature intense. Jerome Boulanger, portavoce dell'organismo, ha dichiarato: “Sul piano nazionale, la giornata di ieri è stata segnata da 10 morti per annegamento”.

Le autorità francesi hanno invitato la popolazione a fare il bagno esclusivamente in luoghi sorvegliati, evidenziando i rischi elevati legati alle temperature torride.

L'appello alla prudenza è cruciale: le condizioni climatiche estreme aumentano la frequentazione di fiumi, laghi e spiagge, spesso in zone non autorizzate o prive di sorveglianza, incrementando il pericolo di incidenti.

Annegamenti: bilancio e raccomandazioni

Il drammatico conteggio di ieri si aggiunge a incidenti già segnalati. Le autorità francesi avevano infatti riportato almeno cinque annegamenti direttamente o indirettamente collegati all'ondata di caldo. Tra le vittime: due persone in Gironda travolte da correnti; due adolescenti di 17 anni deceduti in aree non autorizzate alla balneazione in Seine-et-Marne; un ragazzo di 15 anni nel Maine-et-Loire, non sapendo nuotare, travolto mentre attraversava un fiume con amici.

La Protezione Civile francese ribadisce l'importanza di utilizzare unicamente aree di balneazione sorvegliate. Altri episodi di annegamento sono stati segnalati, sebbene non ancora ufficialmente conteggiati. Le autorità insistono sulla necessità di comportamenti prudenti, soprattutto con temperature elevate che possono aumentare i rischi delle attività acquatiche.

Il ruolo della Protezione Civile

La Sécurité civile, la Protezione Civile francese, è responsabile della prevenzione e gestione delle emergenze nazionali. I suoi compiti includono la gestione delle crisi legate a fenomeni naturali come ondate di caldo, alluvioni e incendi, il coordinamento dei soccorsi e la promozione di campagne di sensibilizzazione.

In emergenza, collabora con forze dell'ordine, vigili del fuoco e autorità sanitarie per garantire la sicurezza della popolazione.

Le temperature elevate in Francia hanno spinto le istituzioni a rafforzare i messaggi di prevenzione e a monitorare costantemente la situazione nei luoghi di maggiore affluenza (spiagge, fiumi, laghi). Le raccomandazioni mirano a ridurre gli incidenti e a sensibilizzare i cittadini sui rischi connessi alle attività acquatiche durante le ondate di caldo.