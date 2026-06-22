Un maxi-incendio è divampato nella notte nella zona industriale di Sarno, nel Salernitano, coinvolgendo un capannone di circa 5.000 metri quadrati. Il rogo ha interessato la ditta Termoplast, azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti.

Dalla mezzanotte, i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Data la vastità dell'incendio, le squadre locali hanno ricevuto supporto da personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta e Avellino.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto sono attualmente impiegati circa quaranta uomini e dieci mezzi di soccorso per lo spegnimento delle fiamme.

L'intervento è tuttora in corso, con gli operatori che lavorano per mettere in sicurezza l'area e bonificare il sito, visti i materiali plastici coinvolti.

La Termoplast S.R.L.: profilo e attività

La Termoplast S.R.L. ha sede operativa in via Vecchia Lavorate 9, a Sarno (SA). L'attività principale è lo stampaggio di materie plastiche. L'azienda impiega tra i venti e i quarantanove addetti e ha un fatturato stimato tra i cinque e i tredici milioni di euro.

Certificazione ambientale ISO 14001:2015

La Termoplast S.R.L. possiede la certificazione ISO 14001:2015, relativa al sistema di gestione ambientale. Questa attestazione copre la produzione di contenitori in plastica per alimenti mediante termoformatura e stampaggio, confermando l'impegno verso standard ecologici riconosciuti.