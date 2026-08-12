A soli dieci giorni dal via ufficiale, in programma sabato 22 agosto con la cronometro inaugurale tra le strade del Principato di Monaco, la startlist della Vuelta a España prende forma definita. In attesa delle conferme ufficiali delle formazioni, il quadro tecnico della corsa a tappe iberica offre già spunti tattici di assoluto rilievo.

Lo scenario: Pogačar contro tutti, l'incognita Roglič e la nuova guardia

La vigilia vede un unico faro: Tadej Pogačar. Lo sloveno si presenta ai nastri di partenza con un ruolo che definire di "strafavorito" è persino riduttivo.

Salvo imprevisti, cadute o clamorosi colpi di scena, la maglia rossa sembra avere già un padrone designato. La UAE Team Emirates non si limiterà a lui, schierando anche João Almeida come piano d'emergenza di lusso.

Tra i grandi contendenti per il podio e la classifica generale, resta in forte dubbio la presenza del quattro volte vincitore Primož Roglič, rallentato da una recente caduta in allenamento. Alle spalle del duo UAE, la bagarre per i piani alti si preannuncia intensa: da scalatori puri e atleti da corse a tappe come Richard Carapaz, Enric Mas, Carlos Rodríguez, Felix Gall, Santiago Buitrago, Mattias Skjelmose e Oscar Onley, fino a Cian Uijtdebroeks.

Grande attesa, inoltre, per la nuova generazione al primo vero esame di maturità sulle tre settimane: fari puntati sul talento norvegese Jørgen Nordhagen, sull'australiano Luke Tuckwell e sul prodigio belga Jarno Widar, tutti al debutto assoluto in un Grande Giro.

A impreziosire il cast per le tappe e le maglie di categoria ci saranno fuoriclasse polivalenti e cacciatori di frazioni del calibro di Wout van Aert e Mads Pedersen.

Presentazione e analisi provvisoria squadra per squadra

UAE Team Emirates – XRG

Riferimenti principali : Tadej Pogačar, João Almeida, Jai Vine, Pavel Sivakov, Domen Novak, Ivo Oliveira, Pablo Torres, Kevin Vermaerke.

Obiettivo: Vittoria finale e controllo della corsa. Una corazzata costruita attorno a Pogačar con Almeida pronto a capitalizzare in ottica podio.

Red Bull – BORA – hansgrohe

Riferimenti principali : Daniel Martínez, Laurence Pithie, Alexander Hajek, Haimar Etxeberria (in attesa di conferma definitiva sulle condizioni di Primož Roglič).

Obiettivo: Se Roglič non dovesse farcela, Martínez guiderà le ambizioni di classifica generale, con Pithie cacciatore di tappe veloci e miste.

Team Visma | Lease a Bike

Riferimenti principali : Wout van Aert, Sepp Kuss, Jørgen Nordhagen, Ben Tulett, Matthew Brennan, Tijmen Graat.

Obiettivo: Van Aert va a caccia di successi parziali e maglia a punti; Kuss porta esperienza in salita, mentre c'è enorme curiosità per il debutto del neoprofessionista Nordhagen nei grandi giri.

Decathlon CMA CGM Team

Riferimenti principali : Felix Gall, Léo Bisiaux.

Obiettivo: Dopo i brillanti piazzamenti al Giro d'Italia, Felix Gall punta dritto alla top 5 / podio della classifica generale, supportato da un gruppo votato alla salita.

EF Education – EasyPost

Riferimenti principali : Richard Carapaz, Markel Beloki, Lukas Nerurkar, Marijn van den Berg.

Obiettivo: Carapaz sarà uno dei rivali più aggressivi per la classifica; Beloki e Nerurkar portano gioventù e freschezza per le tappe mosse.

Netcompany INEOS

Riferimenti principali : Oscar Onley, Carlos Rodríguez, Axel Laurance.

Obiettivo: Oscar Onley è la carta più solida per la generale, supportato da un team strutturato per le montagne.

Bahrain Victorious

Riferimenti principali : Santiago Buitrago, Pau Miquel.

Obiettivo: Buon piazzamento in classifica e vittorie di tappa in quota con Buitrago, corridore esplosivo sulle pendenze più importanti.

Movistar Team

Riferimenti principali : Enric Mas, Cian Uijtdebroeks.

Obiettivo: Corsa di casa per il blocco iberico: sia Mas che Uijtdebroeks sono a caccia del rilancio dopo una stagione difficile e puntano ad un buon piazzamento in classifica.

Lidl – Trek

Riferimenti principali : Mattias Skjelmose, Mads Pedersen, Andrea Bagioli.

Obiettivo: Doppia anima: Skjelmose per la classifica generale e Pedersen come dominatore annunciato per le tappe miste e i traguardi veloci.

Team Picnic PostNL

Riferimenti principali : Chris Hamilton, Juan Guillermo Martinez.

Obiettivo: dopo una stagione a dir poco deludente, la Picnic punta almeno ad ottenere qualche buon piazzamento entrando nelle fughe da lontano.

Soudal Quick-Step

Riferimenti principali : Mikel Landa, Valentin Paret-Peintre, Filippo Zana, Ethan Hayter, Steff Cras, Alberto Dainese.

Obiettivo: Caccia alle tappe con scalatori di livello (Landa, Paret-Peintre, Zana) e volate con Dainese.

Lotto Intermarché

Riferimenti principali : Jarno Widar, Vito Braet.

Obiettivo: Widar è uno dei corridori attesi con maggior interesse. Da Under lottava con Seixas e promette di essere uno dei grandi protagonisti del prossimo decennio.

Alpecin – Premier Tech

Riferimenti principali : Luca Vergalito, Gal Glivar, Oscar Riesebeek, Hugo Houle.

Obiettivo: Senza i big, spazio alle fughe e alla fantasia per cercare un risultato di giornata.

Groupama – FDJ United

Riferimenti principali : David Gaudu, Guillaume Martin, Rudy Molard, Clement Berthet

Obiettivo: Buoni scalatori ma più orientati al risultato di tappa che alla classifica generale.

Team Jayco AlUla

Riferimenti principali : Luke Plapp, Paul Double.

Obiettivo: Caccia alle tappe, soprattutto sui percorsi misti.

Uno-X Mobility

Riferimenti principali : Magnus Cort Nielsen, Andreas Leknessund, Andreas Kron, Erlend Blikra, Fredrik Dversnes Lavik.

Obiettivo: Spazio alle fughe per grandi specialisti come Cort Nielsen (6 tappe alla Vuelta) e Dversnes, a segno al Giro.

XDS Astana

Riferimenti principali : Lorenzo Fortunato, Cristian Rodriguez, Harold Tejada, Alberto Bettiol, Victor Langellotti.

Obiettivo: Squadra molto forte in salita, orientata alle vittorie di tappa ma con un possibile ulteriore focus su un piazzamento da top ten.

NSN Cycling Team

Riferimenti principali : Jan Hirt, Alexey Lutsenko.

Obiettivo: Fughe su percorsi misti e impegnativi con corridori forti in montagna come Hirt e Lutsenko.

Cofidis

Riferimenti principali : Emanuel Buchmann, Simon Carr, Bryan Coquard, Sergio Samitier.

Obiettivo: Coquard per le volate, gli altri per andare in fuga.

Pinarello Q36.5

Riferimenti principali : David De la Cruz, Eddie Dunbar, Walter Calzoni, Milan Vader.

Obiettivo: Dunbar può puntare ad una buona classifica generale, gli altri per aiutare e cercare le fughe.

Equipo Kern Pharma

Riferimenti principali : Urko Berrade, Ibon Ruiz.

Obiettivo: Grande sorpresa dell'edizione 2024, la Kern Pharma torna alla Vuelta per cercare altri successi con una strategia volta all'attacco.

Burgos Burpellet BH