A soli dieci giorni dal via ufficiale, in programma sabato 22 agosto con la cronometro inaugurale tra le strade del Principato di Monaco, la startlist della Vuelta a España prende forma definita. In attesa delle conferme ufficiali delle formazioni, il quadro tecnico della corsa a tappe iberica offre già spunti tattici di assoluto rilievo.
Lo scenario: Pogačar contro tutti, l'incognita Roglič e la nuova guardia
La vigilia vede un unico faro: Tadej Pogačar. Lo sloveno si presenta ai nastri di partenza con un ruolo che definire di "strafavorito" è persino riduttivo.
Salvo imprevisti, cadute o clamorosi colpi di scena, la maglia rossa sembra avere già un padrone designato. La UAE Team Emirates non si limiterà a lui, schierando anche João Almeida come piano d'emergenza di lusso.
Tra i grandi contendenti per il podio e la classifica generale, resta in forte dubbio la presenza del quattro volte vincitore Primož Roglič, rallentato da una recente caduta in allenamento. Alle spalle del duo UAE, la bagarre per i piani alti si preannuncia intensa: da scalatori puri e atleti da corse a tappe come Richard Carapaz, Enric Mas, Carlos Rodríguez, Felix Gall, Santiago Buitrago, Mattias Skjelmose e Oscar Onley, fino a Cian Uijtdebroeks.
Grande attesa, inoltre, per la nuova generazione al primo vero esame di maturità sulle tre settimane: fari puntati sul talento norvegese Jørgen Nordhagen, sull'australiano Luke Tuckwell e sul prodigio belga Jarno Widar, tutti al debutto assoluto in un Grande Giro.
A impreziosire il cast per le tappe e le maglie di categoria ci saranno fuoriclasse polivalenti e cacciatori di frazioni del calibro di Wout van Aert e Mads Pedersen.
Presentazione e analisi provvisoria squadra per squadra
UAE Team Emirates – XRG
Riferimenti principali: Tadej Pogačar, João Almeida, Jai Vine, Pavel Sivakov, Domen Novak, Ivo Oliveira, Pablo Torres, Kevin Vermaerke.
Obiettivo: Vittoria finale e controllo della corsa. Una corazzata costruita attorno a Pogačar con Almeida pronto a capitalizzare in ottica podio.
Red Bull – BORA – hansgrohe
Riferimenti principali: Daniel Martínez, Laurence Pithie, Alexander Hajek, Haimar Etxeberria (in attesa di conferma definitiva sulle condizioni di Primož Roglič).
Obiettivo: Se Roglič non dovesse farcela, Martínez guiderà le ambizioni di classifica generale, con Pithie cacciatore di tappe veloci e miste.
Team Visma | Lease a Bike
Riferimenti principali: Wout van Aert, Sepp Kuss, Jørgen Nordhagen, Ben Tulett, Matthew Brennan, Tijmen Graat.
Obiettivo: Van Aert va a caccia di successi parziali e maglia a punti; Kuss porta esperienza in salita, mentre c'è enorme curiosità per il debutto del neoprofessionista Nordhagen nei grandi giri.
Decathlon CMA CGM Team
Riferimenti principali: Felix Gall, Léo Bisiaux.
Obiettivo: Dopo i brillanti piazzamenti al Giro d'Italia, Felix Gall punta dritto alla top 5 / podio della classifica generale, supportato da un gruppo votato alla salita.
EF Education – EasyPost
Riferimenti principali: Richard Carapaz, Markel Beloki, Lukas Nerurkar, Marijn van den Berg.
Obiettivo: Carapaz sarà uno dei rivali più aggressivi per la classifica; Beloki e Nerurkar portano gioventù e freschezza per le tappe mosse.
Netcompany INEOS
Riferimenti principali: Oscar Onley, Carlos Rodríguez, Axel Laurance.
Obiettivo: Oscar Onley è la carta più solida per la generale, supportato da un team strutturato per le montagne.
Bahrain Victorious
Riferimenti principali: Santiago Buitrago, Pau Miquel.
Obiettivo: Buon piazzamento in classifica e vittorie di tappa in quota con Buitrago, corridore esplosivo sulle pendenze più importanti.
Movistar Team
Riferimenti principali: Enric Mas, Cian Uijtdebroeks.
Obiettivo: Corsa di casa per il blocco iberico: sia Mas che Uijtdebroeks sono a caccia del rilancio dopo una stagione difficile e puntano ad un buon piazzamento in classifica.
Lidl – Trek
Riferimenti principali: Mattias Skjelmose, Mads Pedersen, Andrea Bagioli.
Obiettivo: Doppia anima: Skjelmose per la classifica generale e Pedersen come dominatore annunciato per le tappe miste e i traguardi veloci.
Team Picnic PostNL
Riferimenti principali: Chris Hamilton, Juan Guillermo Martinez.
Obiettivo: dopo una stagione a dir poco deludente, la Picnic punta almeno ad ottenere qualche buon piazzamento entrando nelle fughe da lontano.
Soudal Quick-Step
Riferimenti principali: Mikel Landa, Valentin Paret-Peintre, Filippo Zana, Ethan Hayter, Steff Cras, Alberto Dainese.
Obiettivo: Caccia alle tappe con scalatori di livello (Landa, Paret-Peintre, Zana) e volate con Dainese.
Lotto Intermarché
Riferimenti principali: Jarno Widar, Vito Braet.
Obiettivo: Widar è uno dei corridori attesi con maggior interesse. Da Under lottava con Seixas e promette di essere uno dei grandi protagonisti del prossimo decennio.
Alpecin – Premier Tech
Riferimenti principali: Luca Vergalito, Gal Glivar, Oscar Riesebeek, Hugo Houle.
Obiettivo: Senza i big, spazio alle fughe e alla fantasia per cercare un risultato di giornata.
Groupama – FDJ United
Riferimenti principali: David Gaudu, Guillaume Martin, Rudy Molard, Clement Berthet
Obiettivo: Buoni scalatori ma più orientati al risultato di tappa che alla classifica generale.
Team Jayco AlUla
Riferimenti principali: Luke Plapp, Paul Double.
Obiettivo: Caccia alle tappe, soprattutto sui percorsi misti.
Uno-X Mobility
Riferimenti principali: Magnus Cort Nielsen, Andreas Leknessund, Andreas Kron, Erlend Blikra, Fredrik Dversnes Lavik.
Obiettivo: Spazio alle fughe per grandi specialisti come Cort Nielsen (6 tappe alla Vuelta) e Dversnes, a segno al Giro.
XDS Astana
Riferimenti principali: Lorenzo Fortunato, Cristian Rodriguez, Harold Tejada, Alberto Bettiol, Victor Langellotti.
Obiettivo: Squadra molto forte in salita, orientata alle vittorie di tappa ma con un possibile ulteriore focus su un piazzamento da top ten.
NSN Cycling Team
Riferimenti principali: Jan Hirt, Alexey Lutsenko.
Obiettivo: Fughe su percorsi misti e impegnativi con corridori forti in montagna come Hirt e Lutsenko.
Cofidis
Riferimenti principali: Emanuel Buchmann, Simon Carr, Bryan Coquard, Sergio Samitier.
Obiettivo: Coquard per le volate, gli altri per andare in fuga.
Pinarello Q36.5
Riferimenti principali: David De la Cruz, Eddie Dunbar, Walter Calzoni, Milan Vader.
Obiettivo: Dunbar può puntare ad una buona classifica generale, gli altri per aiutare e cercare le fughe.
Equipo Kern Pharma
Riferimenti principali: Urko Berrade, Ibon Ruiz.
Obiettivo: Grande sorpresa dell'edizione 2024, la Kern Pharma torna alla Vuelta per cercare altri successi con una strategia volta all'attacco.
Burgos Burpellet BH
- Riferimenti principali: Jesu Herrada, Josè Manuel Diaz, Sergio Chumil.
Obiettivo: Dare battaglia in ogni frazione, animare le fughe e cogliere opportunità a sorpresa.
- Le formazioni ufficiali e definitive con i dorsali assegnati saranno diramate dai team a ridosso della conferenza stampa pre-gara nel Principato di Monaco.