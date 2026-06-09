Il Consiglio di Stato ha pronunciato una sentenza di grande rilevanza, confermando in via definitiva la revoca delle licenze per il celebre Castello delle Cerimonie. Questa struttura, nota per la sua attività ricettiva e per essere stata al centro dell'attenzione mediatica, è situata a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. La decisione, emessa il 9 giugno 2026, segna la conclusione di un significativo percorso legale. Essa arriva dopo che la proprietà aveva presentato un ricorso contro i provvedimenti adottati dal Comune, provvedimenti che erano già stati convalidati dal Tar Campania, il Tribunale Amministrativo Regionale.

L'iter giudiziario e le motivazioni alla base della revoca

La revoca delle licenze che interessano il Castello delle Cerimonie era stata inizialmente stabilita dal Comune di Sant'Antonio Abate. Questa misura era stata adottata a seguito di una serie di accertamenti approfonditi, i quali avevano evidenziato la presenza di significative irregolarità urbanistiche all'interno della struttura. Tali irregolarità riguardavano aspetti cruciali della conformità edilizia e territoriale. La proprietà, contestando la decisione comunale, aveva presentato un ricorso al Tar Campania, il quale, dopo un'attenta valutazione, aveva confermato la piena legittimità e fondatezza della revoca. Successivamente, la complessa vicenda è stata sottoposta all'esame del Consiglio di Stato, l'organo giurisdizionale amministrativo di ultimo grado.

Con la sua recente pronuncia, il Consiglio di Stato ha respinto in modo perentorio il ricorso della proprietà, ratificando così le precedenti decisioni degli enti locali e del tribunale amministrativo regionale. Questa sentenza pone fine a ogni ulteriore possibilità di impugnazione in sede amministrativa.

La natura della struttura e le licenze coinvolte

Il Castello delle Cerimonie ha acquisito una notevole notorietà non solo per la sua funzione di ospitare eventi e ricevimenti, ma anche per essere stato il protagonista di un popolare programma televisivo. Le licenze revocate sono quelle essenziali per l'operatività della struttura, ovvero quelle relative all'esercizio dell'attività ricettiva e alla somministrazione di alimenti e bevande.

Queste autorizzazioni sono indispensabili per qualsiasi struttura che offra servizi di ospitalità e ristorazione. La sentenza definitiva del Consiglio di Stato rappresenta un passaggio amministrativo inappellabile, che convalida in maniera irrevocabile la correttezza e la legittimità degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune di Sant'Antonio Abate. Ciò chiude definitivamente il capitolo amministrativo riguardante le autorizzazioni della struttura.