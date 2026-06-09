Una mattina di disagi si è trasformata in una corsa contro il tempo per una dozzina di docenti residenti a Procida, costretti a trovare una soluzione inusuale per raggiungere Ischia. L'obiettivo era garantire la loro presenza per lo svolgimento di scrutini ed esami, appuntamenti cruciali per il calendario scolastico. L'episodio si è verificato a causa dell'avaria di una nave di linea, che ha bloccato i collegamenti marittimi e messo a rischio la regolarità delle attività didattiche sull'isola.

I professori si erano recati all'alba al porto di Marina Grande, punto nevralgico per i trasporti isolani, per imbarcarsi sul traghetto diretto a Ischia, la cui partenza era programmata per le 7:15.

Tuttavia, il collegamento è stato improvvisamente cancellato. La nave, che avrebbe dovuto raggiungere Procida da Napoli alle 6:00, è rimasta ferma in banchina a causa di un problema tecnico, rendendo impossibile la tratta prevista. Di fronte a questa imprevista interruzione, i docenti hanno subito cercato soluzioni alternative per non mancare all'appuntamento con gli studenti e i dirigenti scolastici.

La ricerca di un'alternativa si è rivelata complessa: il successivo collegamento disponibile, un aliscafo con partenza prevista circa due ore più tardi e approdo a Casamicciola, non avrebbe in alcun modo consentito loro di arrivare in tempo negli istituti scolastici dell'isola. La prospettiva di ritardi significativi avrebbe irrimediabilmente compromesso l'avvio delle sessioni di scrutinio e degli esami, con conseguenze negative per l'intera comunità scolastica.

La corsa contro il tempo per garantire scrutini ed esami

Determinati a non compromettere il regolare svolgimento delle attività scolastiche, i circa dodici insegnanti si sono quindi organizzati autonomamente. Con una notevole prova di iniziativa, sono riusciti a reperire due gommoni a noleggio: uno è stato trovato presso il porto di Marina Grande, mentre l'altro alla Chiaiolella. Questa scelta, dettata dall'urgenza e dalla necessità di superare l'impedimento, ha permesso loro di proseguire il viaggio verso Ischia.

Le condizioni meteo favorevoli hanno giocato un ruolo cruciale in questa avventura marittima. Con un mare calmo e l'assenza di vento, i docenti hanno potuto affrontare la traversata senza particolari difficoltà, raggiungendo il porto di Ischia in tempi rapidi.

Una volta sbarcati, la loro priorità è stata quella di dirigersi con la massima celerità verso le rispettive scuole. Qui, erano attesi con impazienza da dirigenti scolastici e studenti per l'avvio delle sessioni di scrutinio e degli esami in corso, che riguardavano sia le scuole medie che un istituto superiore dell'isola. L'iniziativa dei docenti ha così permesso il puntuale inizio di tutte le attività previste per la giornata, scongiurando ritardi e disagi.

L'importanza cruciale dei collegamenti marittimi per le isole

L'episodio mette in luce l'importanza strategica del porto di Marina Grande, che rappresenta il principale punto di accesso marittimo per l'isola di Procida, collegandola a Napoli e Ischia tramite una fitta rete di traghetti e aliscafi.

La regolarità e l'affidabilità degli orari delle corse sono aspetti fondamentali per la vita quotidiana dei pendolari. Tra questi, molti sono proprio docenti e lavoratori che ogni giorno si spostano tra le isole e la terraferma per motivi professionali.

Eventuali interruzioni o ritardi nei collegamenti marittimi, come quello causato dall'avaria della nave, possono avere un impatto diretto e significativo sulle attività scolastiche, lavorative e sulla vita delle comunità locali. La vicenda dei docenti di Procida sottolinea la vulnerabilità dei sistemi di trasporto insulari e la necessità di garantire infrastrutture efficienti e alternative pronte in caso di emergenza, per preservare la continuità dei servizi essenziali.