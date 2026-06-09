La sera del 9 giugno, Venere e Giove, i due pianeti brillanti, saranno protagonisti di una congiunzione attesa dagli appassionati. L'evento sarà ben visibile a occhio nudo nel cielo occidentale dopo il tramonto, con i pianeti vicini, a una distanza angolare di poco più di un grado e mezzo, circa tre volte il diametro lunare.

L'evento e le modalità di osservazione

Anche Mercurio sarà presente, nelle sue migliori condizioni di osservabilità. I tre si troveranno nella costellazione dei Gemelli, con Castore e Polluce. L'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, ha confermato: “Il giorno 9, Venere e Giove saranno alla minima distanza angolare, appena superiore a un grado e mezzo, cioè tre volte il diametro apparente del disco lunare”.

Ha aggiunto: “Lo spettacolo continuerà per diverse sere, con Venere che pian piano prenderà il largo rispetto al gigante gassoso, mentre Mercurio farà capolino più in basso, in rapido indebolimento”.

Chi non potrà osservare dal vivo, potrà seguire l'evento in diretta streaming tramite il Virtual Telescope Project. La diretta inizierà alle 21:30, da Manciano (Grosseto), sotto il cielo più buio d'Italia continentale.

Prossimi appuntamenti celesti

Non sarà l'unico incontro del mese per Venere e Giove. Il 17 giugno, replicheranno con un ospite d'eccezione: il falcetto di Luna crescente, vicino a Venere. La distanza sarà maggiore, ma la congiunzione includerà Castore, Polluce e Mercurio, più basso sull'orizzonte.

Il 9 giugno segna il momento di massima vicinanza tra Venere e Giove, dopo settimane di progressivo avvicinamento nel cielo serale. Successivamente, i pianeti si allontaneranno. È uno degli appuntamenti più spettacolari del mese per gli appassionati.