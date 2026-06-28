Il Bahrein è stato oggetto di un'aggressione aerea, con missili e droni provenienti dall'Iran. L'episodio, segnalato dalle Forze di Difesa del Bahrein, si è verificato il 28 giugno 2026 e ha interessato diverse aree del territorio nazionale. Secondo quanto comunicato dalle autorità militari del regno, i sistemi di difesa aerea sono stati prontamente attivati, riuscendo a intercettare e neutralizzare la maggior parte dei proiettili e dei velivoli senza pilota lanciati contro obiettivi strategici.

Le autorità locali hanno confermato che l'attacco non ha provocato vittime tra la popolazione civile, né ha causato danni significativi alle infrastrutture essenziali del Paese.

Le Forze di Difesa del Bahrein hanno evidenziato la tempestività e l'efficacia delle operazioni di risposta, assicurando che la situazione è sotto controllo e che la sicurezza nazionale è stata preservata. In una nota ufficiale, le autorità hanno dichiarato: "Le nostre difese hanno risposto con efficacia, impedendo conseguenze gravi per la sicurezza nazionale".

L'attacco e la reazione delle autorità

L'azione ostile si è concretizzata il 28 giugno 2026, quando missili e droni sono stati diretti dall'Iran verso il Bahrein. Le Forze di Difesa hanno immediatamente attivato i sistemi di allerta e le contromisure, intercettando i vettori in arrivo. Le autorità hanno ribadito che l'evento non ha generato danni rilevanti a strutture, né ha causato interruzioni nei servizi pubblici.

È stato riaffermato l'impegno prioritario nella protezione della sicurezza della popolazione, garantendo l'adozione di misure preventive contro future minacce e per salvaguardare l'integrità territoriale.

Il ruolo delle Forze di Difesa del Bahrein

Le Forze di Difesa del Bahrein rappresentano l'organismo militare preposto alla difesa e alla salvaguardia della sicurezza del Paese. Questa istituzione è incaricata di garantire la protezione del territorio nazionale e di fornire una risposta adeguata a qualsiasi minaccia esterna. Collaborano con altre istituzioni statali per assicurare la stabilità e la sicurezza della popolazione e delle infrastrutture strategiche, mantenendo alta la prontezza operativa per preservare la sovranità del Bahrein.