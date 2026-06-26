Traffico in tilt lungo la strada statale 106 nella mattinata di venerdì 26 giugno 2026, all'altezza di Simeri Mare, dove un incidente tra due automobili ha causato pesanti disagi alla circolazione. Lo scontro, avvenuto in direzione Catanzaro, ha provocato lunghe code anche sul nuovo tratto della Statale 106 per chi viaggiava verso Crotone. Decine di automobilisti sono rimasti bloccati per quasi un'ora, mentre sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti i carabinieri per gestire l'emergenza.

Statale 106 a Simeri Mare: traffico paralizzato

L'incidente si è verificato lungo il vecchio tratto della strada Statale 106, in direzione della città di Catanzaro, nei pressi di Simeri Mare.

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture in transito si sono scontrate provocando l'immediato blocco della circolazione veicolare in entrambe le direzioni. Le conseguenze si sono estese rapidamente anche al nuovo tracciato della Statale 106, dove il traffico ha subito forti rallentamenti in direzione Crotone, creando una situazione di forte criticità in un'ora di punta del traffico.

Code di diversi minuti e intervento dei carabinieri

A seguito dello scontro si è formata una lunga fila di veicoli, con centinaia di automobilisti costretti ad attendere oltre 40 minuti prima di poter riprendere la marcia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l'area, prestato i primi soccorsi e regolato il traffico durante le operazioni di rilievo e di rimozione dei mezzi coinvolti.

Disagi lungo la Statale 106, condizioni dei feriti ancora sconosciute

L'incidente ha causato pesanti ripercussioni su uno dei principali collegamenti della fascia ionica catanzarese, con inevitabili disagi per pendolari e viaggiatori diretti verso il capoluogo. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte nel sinistro. Restano attualmente in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità da parte dei malcapitati protagonisti del sinistro.