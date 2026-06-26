Momenti complicati per gli automobilisti in transito sull’Autostrada A2 del Mediterraneo nel pomeriggio di venerdì 26 giugno. Un incidente stradale avvenuto nel tratto compreso tra Cosenza e Rogliano, in direzione Reggio Calabria, sta causando pesanti ripercussioni sulla viabilità. La circolazione procede a rilento con lunghe code e rallentamenti che stanno interessando la carreggiata sud. Le prime informazioni disponibili non chiariscono ancora la dinamica dell’accaduto: sono in corso gli accertamenti per ricostruire la sequenza dei fatti e verificare l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi.

Code sull’Autostrada A2 verso Reggio Calabria: situazione in evoluzione

L’incidente stradale registrato sulla A2 Cosenza-Rogliano ha generato una coda stimata tra i 5 e i 6 chilometri, creando non pochi disagi soprattutto agli automobilisti diretti verso il sud della Calabria. Il traffico veicolare risulta rallentato in prossimità del punto dell’impatto, dove le operazioni di gestione della viabilità stanno procedendo con difficoltà. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. Le autorità competenti stanno lavorando in maniera certosina per riuscire a ricostruire quanto accaduto e consentire il ritorno alla normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Viabilità A2 Cosenza: automobilisti invitati alla prudenza

La situazione lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo resta monitorata e potrebbe migliorare soltanto dopo la completa rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente e il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata. Agli automobilisti viene raccomandata la massima attenzione alla guida e, dove possibile, la valutazione di percorsi alternativi per evitare ulteriori rallentamenti. Il traffico potrebbe subire variazioni nelle prossime ore in base all’avanzamento degli interventi e alla conclusione delle operazioni sul tratto interessato.

Una situazione complicata per gli automobilisti a causa del caldo di questi giorni che rende difficile la permanenza in auto, in un tratto con viabilità complessa.