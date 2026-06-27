Il governo italiano ha dichiarato la sua ferma intenzione di opporsi formalmente alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla strage di Ustica. Questa decisione giunge in risposta alla comunicazione della Procura di Roma, che aveva avanzato la richiesta di chiudere il procedimento giudiziario relativo all'abbattimento del DC9 Itavia. La tragica vicenda si verificò il 27 giugno 1980, quando l'aereo precipitò misteriosamente nei cieli tra Bologna e Palermo.

La catastrofe aerea di Ustica costò la vita a ottantuno persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, lasciando interrogativi irrisolti.

L'esecutivo ha reso noto che «verranno intraprese tutte le iniziative necessarie per opporsi con determinazione alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura». Il governo ha enfaticamente ribadito l'importanza cruciale di proseguire nella ricerca della verità su quanto accadde in quella notte di oltre quarant'anni fa, confermando il suo impegno costante nei confronti delle famiglie delle vittime e dell'intera società civile, che da tempo attendono risposte chiare e definitive.

Il percorso giudiziario e la ricerca della verità

La richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Roma si concentra sull'ultimo filone di indagine ancora attivo relativo alla strage di Ustica. Questa tragedia, che perdura da oltre quarant'anni, continua a rappresentare uno dei misteri più dolorosi e irrisolti nella storia contemporanea italiana.

Nel corso dei decenni, numerose ipotesi sono state formulate riguardo le cause esatte dell'abbattimento del DC9 Itavia, ma finora nessuna ha condotto a una verità giudiziaria definitiva. Il governo italiano ha categoricamente affermato che «non verrà meno l'impegno a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità», sottolineando la volontà di non lasciare inascoltate le richieste di giustizia.

L'intervento del governo nel contesto istituzionale

L'esecutivo italiano, in virtù delle sue prerogative e funzioni istituzionali, ha la facoltà di intervenire attivamente nei procedimenti giudiziari che rivestono una particolare rilevanza nazionale, attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tra i compiti fondamentali della Presidenza rientrano il coordinamento delle politiche inerenti alla sicurezza nazionale e la possibilità di rappresentare lo Stato in giudizio. Questo si verifica in tutti quei casi di interesse pubblico primario, come la strage di Ustica, dove la ricerca della verità e la tutela degli interessi collettivi assumono un'importanza capitale. L'azione del governo si configura come un atto dovuto a fronte di una vicenda che ha profondamente segnato la coscienza nazionale.