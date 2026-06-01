Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha sollecitato pubblicamente e con fermezza una risposta chiara e definitiva sui tempi di realizzazione dell'asse viario tra Benevento e Caserta. L'appello del primo cittadino giunge dopo un'attesa che si protrae da ben venticinque anni, un quarto di secolo durante il quale i cittadini hanno atteso invano il completamento di questa infrastruttura cruciale. L'intervento di Mastella, avvenuto nel corso di una conferenza stampa, ha messo in luce la crescente necessità di fornire risposte concrete e impegni tangibili alla popolazione, stanca delle incertezze e dei ritardi.

L'appello per la verità sull'asse viario

Durante la conferenza, il sindaco Mastella ha pronunciato parole inequivocabili: "Ora la verità sull'asse Benevento-Caserta, 25 anni di attesa". Questa dichiarazione sottolinea l'urgenza di fare luce su un progetto che, per troppo tempo, è rimasto avvolto nell'incertezza. La realizzazione di quest'opera è considerata da Mastella un elemento imprescindibile per il potenziamento dei collegamenti tra le due province e, di conseguenza, per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Il primo cittadino ha ribadito con forza l'esigenza di superare le lungaggini e le ambiguità che hanno caratterizzato l'intera fase, sia progettuale che esecutiva, di un'infrastruttura di tale importanza.

Un'infrastruttura strategica per il territorio

L'asse viario tra Benevento e Caserta non è solo una strada, ma rappresenta un'infrastruttura strategica per la mobilità e per l'intero sviluppo economico dell'area. L'opera, la cui attesa si protrae da un quarto di secolo, è unanimemente riconosciuta come essenziale per migliorare significativamente i collegamenti, facilitare gli spostamenti e, in ultima analisi, favorire la crescita e la prosperità delle comunità locali. Per queste ragioni, Mastella ha richiesto che vengano finalmente resi noti i tempi certi di realizzazione, invitando tutte le istituzioni coinvolte a fornire risposte non solo trasparenti, ma anche definitive e vincolanti.

Il sindaco di Benevento ha inoltre evidenziato come la prolungata mancanza di informazioni precise e di scadenze chiare sul completamento dell'opera abbia generato un profondo senso di disagio e una crescente insoddisazione tra i cittadini.

Questi ultimi, infatti, da anni attendono con impazienza la conclusione di lavori che sembrano non avere mai fine. Concludendo il suo accorato intervento, Mastella ha chiesto un impegno concreto e tempestivo da parte di tutti gli enti responsabili, affinché si possa finalmente porre fine a un'attesa che ha dell'incredibile e consegnare al territorio un'opera vitale per il suo futuro.