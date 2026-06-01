Quattro persone sono morte carbonizzate in un’auto andata in fiamme all’interno di una stazione di servizio lungo la Statale 106 Jonica. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio al km 395,000 nei pressi di un distributore di carburante. La vettura, una monovolume, è stata completamente distrutta dal rogo. Sul caso indaga la Polizia, non si esclude alcuna pista.

Statale 106 ad Amendolara: auto in fiamme e quattro vittime carbonizzate

Il rogo è divampato all’interno di un distributore IP lungo il vecchio tracciato della Statale 106 tra Amendolara e Roseto Capo Spulico.

L’auto, una monovolume, ha preso fuoco improvvisamente ed è stata completamente avvolta dalle fiamme. Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto, per le quattro persone a bordo non c’era più nulla da fare. I corpi sono stati trovati carbonizzati. Il tratto stradale è stato chiuso per ore per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.

Vittime sulla Statale 106: quattro cittadini pakistani e indagini in corso

Le vittime sarebbero quattro cittadini pakistani, secondo le prime informazioni degli investigatori. Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, Carabinieri e Squadra Mobile di Cosenza. L’area è stata subito isolata. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e verificando la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza utili alle indagini.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Ipotesi omicidio sulla Statale 106: si indaga su dinamica e movente del rogo

Tra le piste al vaglio degli inquirenti c’è anche quella dell’omicidio. L’auto sarebbe stata data alle fiamme dopo un possibile atto violento, ma non ci sono conferme ufficiali. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Non emergono, al momento, elementi certi sull’origine del rogo. L’ipotesi incidente appare meno probabile, ma restano aperte tutte le verifiche tecniche e scientifiche per chiarire cosa sia accaduto. L’analisi delle registrazioni delle telecamere è già stata avviata e potrebbe risultare decisiva per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti al rogo.