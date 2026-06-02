Gianni Morandi è stato uno dei protagonisti delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana, un evento di grande risonanza che si è tenuto in Piazza del Quirinale a Roma. Al termine della sua esibizione, che ha emozionato il pubblico con un medley dei celebri brani “Il mondo cambierà” e “C'era un ragazzo”, il cantante ha condiviso un momento di riflessione personale.

Con un sorriso, Morandi ha scherzato sulla sua età in relazione all'anniversario: “Qui si festeggiano gli 80 anni della Repubblica italiana, è un piacere festeggiare una mia coetanea, pardon la Repubblica ha un anno meno di me...

io sono più vecchio”. Ha poi sottolineato il valore profondo dell'istituzione, definendola “una madre che ci ha protetto, e noi dobbiamo continuare a proteggerla”.

La sua performance si è inserita nel contesto dello spettacolo “I volti della Repubblica”, l'appuntamento centrale delle celebrazioni istituzionali. Questo evento è stato promosso dalla Presidenza della Repubblica Italiana, con la collaborazione di Rai Cultura e Rai Teche, e il prezioso contributo della SIAE.

“I volti della Repubblica”: un omaggio corale

La serata, trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 21.20, ha visto un parterre di ospiti illustri provenienti dal mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport. Accanto a Morandi, si sono alternati sul palco artisti del calibro di Roberto Bolle, Annalisa, Luca Barbarossa, Cecilia Bartoli, Giuliano Sangiorgi, Paolo Fresu e Danilo Rea.

Il mondo della recitazione è stato rappresentato da figure come Paola Cortellesi, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Cristiana Capotondi, Carolina Crescentini, Cesare Bocci e Flavio Insinna. Non è mancata una significativa presenza sportiva, con la partecipazione di campioni quali Beppe Bergomi, Federica Brignone, Alessandro Del Piero, Arianna Fontana, Bebe Vio e Abdon Pamich.

La direzione musicale dell’intera manifestazione è stata curata dal maestro Leonardo De Amicis, mentre la stesura dei testi ha beneficiato della collaborazione dello scrittore Maurizio De Giovanni. Lo spettacolo è stato concepito per offrire un racconto corale dell’identità italiana, intrecciando musica, immagini d’archivio e testimonianze che hanno ripercorso gli ottant’anni di storia della Repubblica.

Celebrazioni diffuse e accessibilità garantita

Le celebrazioni hanno esteso la loro risonanza oltre la capitale, coinvolgendo simbolicamente numerose piazze italiane. Questa iniziativa, frutto della collaborazione con l’ANCI, ha permesso a un vasto pubblico di seguire la diretta televisiva, condividendo un momento collettivo di festa e profonda riflessione civile.

Un'attenzione particolare è stata dedicata all'accessibilità: Rai Pubblica Utilità ha assicurato la piena fruibilità dell'evento. Oltre ai tradizionali sottotitoli e alle audiodescrizioni, è stata offerta una produzione parallela con traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e sottotitoli dedicati, disponibili sulla piattaforma RaiPlay.

L’evento “I volti della Repubblica” si è inserito in una più ampia e straordinaria programmazione della Rai. Per l'intera giornata del 2 giugno, la televisione pubblica ha accompagnato il pubblico con un palinsesto ricco di approfondimenti, documentari, programmi speciali e grandi eventi, tutti dedicati a celebrare l'anniversario della nascita della Repubblica Italiana.