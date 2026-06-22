Un grande spavento ha colto gli spettatori dello show di Rod Stewart allo Utah First Credit Union Amphitheatre di West Valley City. La celebre rockstar scozzese, 81 anni compiuti, è stata colpita da un improvviso malore durante la performance della sua storica hit "Young Turks".

Cos'è successo al cantante

A causa delle evidenti difficoltà respiratorie che lo stavano portando a perdere l'equilibrio e ad aggrapparsi agli oggetti di scena, lo staff è dovuto intervenire d'urgenza direttamente sul palcoscenico per prestargli soccorso con una bombola e una maschera per l'ossigeno.

Nonostante la gravità del momento, il cantante ha rifiutato l'interruzione dello spettacolo. Rivolgendosi al suo pubblico ha ammesso: «Lo show deve proseguire, sono quasi svenuto. Vi dispiace se mi siedo per questa canzone?». Ricevuto il calore e il sostegno dei fan, Stewart ha portato a termine l'esibizione cantando da seduto per il resto della serata. Non sembrano esserci dubbi sui suoi impegni futuri: nonostante lo spavento per i fan gli impegni andranno avanti.

Le cause del malore e le polemiche recenti

Secondo le prime ricostruzioni, l'insufficienza respiratoria è stata provocata principalmente dalle condizioni geografiche. La città di West Valley City sorge infatti a circa 1.400 metri di altitudine sul livello del mare, un'altezza che ha messo a dura prova l'organismo dell'artista, presentatosi sul palco già debilitato.

Questo incidente si aggiunge a una serie di recenti problemi medici che hanno influenzato le date del suo One Last Time Tour. Nelle ultime settimane Stewart aveva dovuto riprogrammare i concerti a Las Vegas e aveva cancellato all'ultimo minuto l'appuntamento del 12 giugno a San Diego.

Quest'ultimo forfait aveva innescato una scia di polemiche e scetticismo tra i fan: gli organizzatori avevano parlato di una sinusite, mentre il cantante faceva riferimento a una laringite causata da un'infezione alle vie respiratorie. I sospetti sono aumentati quando, appena 24 ore dopo la cancellazione del concerto in California, la rockstar è stata avvistata sugli spalti dello stadio di Boston in compagnia dei figli Aidan e Alastair per seguire il match dei Mondiali di calcio tra Scozia e Haiti.

Nessun ritiro e la conferma della data in Italia

Nonostante i recenti stop e l'età avanzata, Rod Stewart ha fermamente smentito le voci riguardanti un suo imminente addio definitivo alle scene musicali. Ricorrendo alla sua consueta ironia e determinazione, ha voluto rassicurare l'opinione pubblica sul proprio stato di forma complessivo:

“Sono in forma, ho una chioma folta, e sono in grado di correre i 100 metri in 18 secondi", ha spiegato. "Si tratta dell’ultimo tour mondiale, ma non ho nessuna intenzione di ritirarmi”.

Il calendario dei concerti proseguirà regolarmente. Per i fan italiani l'appuntamento resta confermato per il prossimo 2 luglio, giorno in cui Rod Stewart terrà la sua unica ed esclusiva data nel nostro Paese a Bassano del Grappa, nella cornice del Parco Ragazzi del '99.