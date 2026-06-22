Un grave incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata del 22 giugno 2026 nel territorio del Comune di Scalea in provincia di Cosenza, dove un operaio è rimasto ferito durante la sostituzione degli infissi nella sede municipale. L’uomo, dipendente di una ditta del Tirreno cosentino, ha riportato profonde lesioni a un braccio dopo essersi ferito con un vetro. Sul posto sanitari, forze dell’ordine ed elisoccorso che ha provveduto a trasportare l'operaio oggetto dell'incidente.

Scalea: operaio ferito durante la sostituzione degli infissi

L’incidente è avvenuto al piano terra del Comune di Scalea mentre erano in corso interventi di manutenzione alle finestre.

Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio sarebbe stato colpito da un vetro durante la fase di rimozione degli infissi, riportando una grave ferita al braccio. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando le condizioni di sicurezza del cantiere interno alla struttura comunale. Si valuta l'eventuale tragica fatalità o eventuali carenze legate ai dispositivi di sicurezza adottati.

Soccorsi immediati e intervento dell’elisoccorso

I colleghi presenti hanno lanciato l’allarme in pochi secondi, permettendo ai sanitari del 118 di intervenire rapidamente. Vista la gravità della lesione, è stato richiesto l’elisoccorso per il trasferimento urgente all’ospedale Annunziata di Cosenza.

I medici hanno stabilizzato l’uomo prima del volo, confermando che non sarebbe in pericolo di vita. L’intervento coordinato tra soccorritori e forze dell’ordine ha evitato conseguenze ancora più gravi.

Indagini in corso e verifiche sulle misure di sicurezza

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Scalea, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio. Le verifiche riguardano sia la dinamica sia il rispetto delle norme di sicurezza durante i lavori. Gli investigatori stanno analizzando strumenti, materiali e procedure adottate dalla ditta incaricata. L’obiettivo è stabilire eventuali responsabilità e prevenire episodi simili in futuro.