Un tragico incidente stradale ha scosso il pomeriggio in provincia di Avellino, dove un bambino di dieci anni ha perso la vita. L'evento si è verificato sulla strada provinciale che congiunge i comuni di Moschiano e Lauro. La giovane vittima, originaria di Moschiano, era alla guida di una moto minicross quando è rimasta coinvolta in un fatale scontro con una Jeep. L'impatto è avvenuto in un punto critico della carreggiata, in corrispondenza di un tornante.

Il drammatico scontro

La dinamica dell'incidente rivela un impatto di estrema violenza tra la minimoto condotta dal bambino e la Jeep.

Nonostante il piccolo indossasse regolarmente il casco protettivo, la forza dell'urto lo ha sbalzato a diversi metri di distanza dal luogo dello scontro. I primi a intervenire sono stati gli occupanti della Jeep coinvolta e il padre del bambino, che lo precedeva con la propria auto. Entrambi hanno prontamente prestato i soccorsi, in attesa dell'arrivo delle squadre di emergenza.

I soccorsi e il tragico epilogo

L'intervento dei soccorritori del 118 è stato tempestivo, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Sul posto è giunta anche un'eliambulanza, predisposta per il trasferimento d'urgenza del bambino all'ospedale Moscati di Avellino. Tuttavia, nonostante gli sforzi congiunti del personale medico, ogni sforzo si è rivelato vano e il decesso è stato constatato sul luogo dell'incidente.

La strada provinciale, teatro di questa immane tragedia, è un'arteria che collega i territori dei comuni di Moschiano e Lauro, nella provincia di Avellino.

Il contesto della strada provinciale

Il comune di Moschiano, da cui proveniva la giovane vittima, è situato nella provincia di Avellino, nella Valle del Lauro. L'area è caratterizzata da strade collinari e tornanti che collegano i piccoli centri abitati della valle. La strada provinciale in cui si è consumato l'incidente riveste un ruolo cruciale come via di comunicazione tra Moschiano e Lauro, snodandosi attraverso un paesaggio prevalentemente collinare e caratterizzato da attività agricole.